안양시내 병원서 20대 간호사 사망…경찰 수사

경기도 안양의 한 난임병원에서 간호사가 쓰러진 채 발견돼 이송됐지만 사망해 경찰이 수사에 나섰다.



20일 안양동안경찰서에 따르면 전날 오후 4시께 동안구의 한 난임병원 내 창고 안에서 20대 여성 간호사 A씨가 쓰러져 있는 것을 다른 직원이 발견했다.

경기 안양동안경찰서. 경기남부경찰청 제공

A씨는 심폐소생술을 받으며 병원으로 옮겨졌지만 결국 사망했다.



A씨에게서는 별다른 외상은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.



경찰은 자세한 사망 경위를 조사하고 있다.

<연합>