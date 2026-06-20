한동훈 “2030년 대선 출마, 국민이 나를 필요로 하느냐에 달려”

2030년 대선 출마에 “국민이 필요로 하느냐에 달려”

국민의힘 복당 목표…2028년 총선 다수당·보수 재건 제시

이재명 정부 검찰개편 비판하며 “무너진 제도 정상화해야”

무소속 한동훈 의원이 2030년 대선 출마와 관련해 "그 시점에 국민들이 나를 필요로 하느냐에 달려 있다"고 말했다고 일본 요미우리신문이 20일 보도했다.

무소속 한동훈 의원. 연합뉴스

한 의원은 지난 17일 국회의원회관에서 진행된 인터뷰에서 "(대선 출마는) 지금 단계에서 나 스스로 결정할 문제가 아니다"라고 언급했다.

그는 국민의힘 복당과 새 보수세력 결집 가운데 어떤 노선을 추구하느냐는 질문에 "국민의힘 복당을 목표로 한다"면서도 "다만 서두를 필요는 없다"고 말했다.

그러면서 "2028년 총선에서 보수가 다수당이 되는 것을 목표로 하고, 2030년 대선에서 정권을 되찾는 보수 재건의 길을 함께 걸을 수 있는 사람이라면 함께할 생각"이라며 "보수 재건을 위해 보복이나 배제를 할 생각은 없다"고 강조했다.

그는 자신을 제명한 국민의힘 장동혁 대표 체제에서 복당이 쉽지 않을 것이라는 지적에 "(장 대표는) 형식적으로 직을 유지하고 있을 뿐, 정치적 권위나 보수 진영을 이끌 정통성은 이미 상실한 상태"라고 지적했다. 이어 "통상적이라면 지방선거 참패를 겪고도 사퇴하지 않는 당 대표는 거의 없다"고 덧붙였다.

한 의원은 오세훈 서울시장이나 개혁신당 이준석 대표와 협력할 가능성을 묻는 질문에 "특정 인물을 논하기보다 보수 재건에 뜻을 같이하는 사람이라면 누구와도 행보를 함께하고 싶다"고 답했다.

한 의원은 이재명 정부를 향해 "대한민국을 지탱해 온 제도와 시스템을 이 대통령을 비롯한 권력자들의 사적 이익을 위해 무너뜨리고 있다"고 비판했다.

그는 오는 10월 검찰청 폐지와 공소청·중대범죄수사청 신설을 두고 "가장 큰 문제는 이 대통령 본인의 사법 리스크와 무관했다면 이러한 제도 개편은 이뤄지지 않았을 것이라는 점"이라며 "오랫동안 유지돼 온 제도를 권력자의 편의에 따라 깨뜨리는 것은 위험하다"고 우려했다.

이어 '향후 정권을 잡을 경우 검찰 제도를 부활시킬 것이냐'는 질문에 "'부활'이라기보다 이 정권이 무너뜨린 제도를 정상화해야 한다"며 "그 과정에서 기존 제도의 문제점에 대해서는 개혁이나 보완도 가능하다"고 답했다.