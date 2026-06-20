“6·3 선거일 오후 5시20분쯤

선관위 대변인의 보고 받아”

노태악 전 중앙선거관리위원장이 6·3 지방선거 당일 투표용지 부족 사태에 대해 투표 종료를 40분 앞두고서야 첫 보고를 받은 것으로 20일 드러났다.

노태악 전 중앙선거관리위원장. 뉴시스

더불어민주당 윤건영 의원이 선관위로부터 제출받은 자료에 따르면 노 전 위원장은 선거 당일 오후 5시20분쯤 선관위 대변인으로부터 관련 보고를 받았다. 허철훈 전 사무총장과 강동완 사무차장도 비슷한 시각에 각각 선관위 공보과장과 공보과 사무관으로부터 관련 사안에 대한 첫 구두보고를 받았다.

선관위 선거상황실은 선거일 오후 4시25분쯤 서울 송파구 가락2동 제3투표소에서 투표용지 부족 관련 항의 전화를 받았다. 관련 사안이 노 전 위원장 등에게 보고된 것은 그로부터 약 1시간이 지나서였다. 그런데 선관위는 당초 투표용지 부족 사실을 투표일 오후 5시8분쯤 최초로 인지했다고 밝힌 바 있어 거짓 해명 논란도 불거질 태세다.

윤 의원은 “투표용지 부족이라는 현장의 혼란이 선관위로 제때 보고되지 않은 것도 문제지만, 선관위가 최초 이 사태를 인식하고 한 시간이 다 되도록 고위직에 정확한 상황조차 보고하지 않았다는 것은 이번 사태가 ‘인재’임을 보여주는 단적인 증거”라며 “선관위 보고체계의 총체적 부실과 무능에 대해 국정조사를 통해 철저히 파헤칠 예정”이라고 했다.