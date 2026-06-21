프로미스나인 "회사 옥상이 숙소…완강기 탈출 고민해"

그룹 프로미스나인이 과거 열악했던 숙소 생활을 공개했다.

20일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 브라운아이드걸스 나르샤·제아, 프로미스나인 백지헌·이채영, 리센느 원이·미나미, 베이비돈크라이 이현·베니가 게스트로 출연했다.

이날 프로미스나인은 숙소 생활에 대한 질문을 받자 "우리는 이제 안 쓴다. 7년간 숙소 생활을 하다가 작년에 1인 1숙소를 받았다"고 답했다.

이채영은 과거 단체로 숙소 생활을 하던 당시를 떠올리며 "우리는 회사에 살았다. 회사 4~5층을 집으로 개조해서 옥상에 살았다"고 말했다.

제아가 "냉난방이 괜찮았냐"고 묻자 백지현은 고개를 절레절레 흔들며 "겨울이 되면 맨날 수도꼭지가 얼다"고 했다.

이채영도 "수도가 얼어서 호텔 가서 잤다. 여름에는 에어컨 물이 다 새서 직원분들이 올라와서 물을 퍼줬다"고 부연했다.

이에 이수근이 "수도가 얼어서 너무 힘들었다고 할 줄 알았는데 호텔 가서 잤다고 한다"며 공감하지 못하자 이채영은 "내가 S호텔에 갔으면 '또 터져라'라고 하지"라고 억울함을 토로했다.

멤버들은 숙소를 벗어나기 위해 고군분투했던 일화도 전했다.

이채영은 "숙소를 나가려면 CCTV 몇 개를 통과해야 하니까 절대 나갈 수가 없다"며 "완강기를 타고 내려가진 않았는데 차보기까지는 했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

이를 들은 김신영이 "숙소에서 살면 먹는 거 있지 않냐. 완강기로 받는 거 안 해봤냐"고 하자 이채영은 "리는 그래도 배달 음식은 먹을 수 있었다"고 답했다.

<뉴시스>