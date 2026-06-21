메뉴보기메뉴 보기 검색

서학개미 4월 미국 주식 23조원어치 순매수… 해외 투자국 중 4위

입력 :
폰트 크게 폰트 작게
송은아 선임기자 sea@segye.com
구글 네이버 유튜브

올해 4월 ‘서학개미’(한국의 해외주식 투자자)가 순매수한 미국 주식은 151억달러(23조1400억원) 규모로 집계됐다.

 

국제금융센터는 미국 재무부 국제자본흐름 통계(TIC)를 인용해 4월 한국 서학개미가 싱가포르(351억달러), 프랑스(242억달러), 아일랜드(183억달러)에 이어 미국 주식을 네 번째로 많이 순매수했다고 19일 밝혔다.

올해 4월 ‘서학개미’(한국의 해외주식 투자자)가 순매수한 미국 주식은 151억달러(23조1400억원) 규모로 집계됐다. 뉴욕증권거래소 모습. 로이터연합뉴스
올해 4월 ‘서학개미’(한국의 해외주식 투자자)가 순매수한 미국 주식은 151억달러(23조1400억원) 규모로 집계됐다. 뉴욕증권거래소 모습. 로이터연합뉴스

TIC에 따르면 외국인들은 4월에 미국 증권자산을 1924억달러 순매수했다. 이 중 주식은 1082억달러, 채권은 842억달러 규모다. 

 

4월 미국 주식 순매도 상위국은 캐나다(-402억달러), 아랍에미리트(-87억달러), 네덜란드(-46억달러), 쿠웨이트(-21억달러) 순이다.

 

채권의 경우 장기국채에 대한 순투자가 3월 135억달러에서 4월 505억달러로 확대됐다. 한국은 미 장기국채를 4월에 17억달러 규모로 순회수했다. 정부기관채의 경우 3월 43억달러 순회수에서 4월 266억달러 순투자로 전환됐다.

 

4월 순매수와 주가 상승으로 외국인이 보유한 미국 주식∙채권의 평가액은 23조2000억달러로 전월보다 2조 달러 증가하며 사상 최고치를 경신했다. 외국인 보유비중은 비상장주식을 포함해 주식 22% 채권 27%로 추정된다. 

송은아 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기