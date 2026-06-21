우원식 “민망하고 부끄러워”···당권경쟁 과열에 작심 비판

평택을 국회의원 재선거

진보 단일화 무산도 거론

“민주정부 길 확장해도

모자랄 판에 평택서 분열”

더불어민주당 우원식 의원은 21일 차기 당권경쟁이 과열 양상을 보이며 계파 갈등 상황이 빚어진 데 대해 “민망하고 부끄럽다”며 당내 화합을 촉구했다. 자신은 차기 당대표로 출마하지 않겠다고 하면서다.

더불어민주당 우원식 의원. 세계일보 자료사진

우 의원은 페이스북에서 “이렇게 서로에게 상처를 내고, 상대를 조롱하고, 흠집을 잡고, 분열을 키우면서 전당대회를 치르고 나면 그다음에 우리 당에는 무엇이 남느냐”고 했다. 이어 “국민께는, 나라에는 어떤 변화가 생기는 것이냐”며 “차마 입에 담기 어려운 멸칭들이 내부의 상대를 공격하기 위해 동원되고 있다. 민망하고 부끄럽다”고 했다. 차기 당권 주자로 꼽히는 정청래 대표와 김민석 국무총리 측을 각각 ‘문조털래유’, ‘한강새똥돼주길’이라고 비하하는 상황을 지적한 것이다.

우 의원은 “반드시 성공시켜야 할 우리의 민주정부를 위해 힘을 모아도 부족한 때”라며 “민주당 본연의 역할이 보이지 않는다. 민생은 하루도 쉬지 않는데 민주당의 시계는 움직이지 않는다”고 했다. 6·3 지방선거 성적표는 “국민께 받은 경고”라며 “그 뜻을 제대로 새기지 못하면 미래는 없다”고 했다. 그러고선 “누구도 자유롭지 않다. 모두가 성찰해야 한다”고 촉구했다. “특히 전당대회에 나서려는 분들은 최대한 용기 있고 정직하게 민주당이 직면한 현실을 그대로 봐줄 것을 요청한다”고도 했다.

경기 평택을 국회의원 재선거 때 진보진영이 빅텐트를 이루지 못한 데 대한 지적도 쏟아냈다. 우 의원은 “연동제로 모여진 민주연합의 힘은 민주·개혁·진보진영의 최대 의석을 만들었고, 비상계엄 해제, 탄핵과 정권교체를 이뤄냈다”며 “지난 정권 그 고통을 겪고 단 1년, 민주정부의 길을 더 확장해도 모자랄 판에 지방선거 때 평택에서 분열하고, 내부도 앞을 내다보기 어려워질 정도로 갈등이 심하다”고 했다. 민주당 김용남 후보와 조국혁신당 조국 후보 간 단일화를 이루지 못한 데 대한 지적이다.

우 의원은 “작은 차이를 넘어서고 공동의 목표를 넓히는 길이 승리의 길이다. 국민의 지지를 받는 길이고, 민주개혁세력의 중심성을 확대하는 길”이라고 했다.