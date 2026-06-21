서울대 공대 대신 ‘삼전닉스’ 간다… 계약학과 정시 합격선, 서울대 제쳤다

삼성전자와 SK하이닉스 취업이 보장되는 주요 대학의 반도체 계약학과 정시 합격선이 서울대학교 자연계열을 넘어선 것으로 나타났다. 앞서 반도체학과의 수시 합격선도 의대 턱밑을 추격하는 것으로 나타나면서, 최상위권의 반도체학과 선호 현상이 심화되고 있단 분석이다.

삼성전자, SK하이닉스. 뉴시스·연합뉴스

21일 종로학원에 따르면 고려대, 한양대, 성균관대, 서강대 등 서울 소재 삼성전자와 SK하이닉스 연계 반도체 계약학과 합격자의 수능 국어·수학·탐구 평균 점수는 96.2점이었다. 이는 서울대 자연계열 일반학과(의약학계열 제외)의 평균 점수(95.8점)보다 0.4점 높은 수치다.

대학별로는 한양대 반도체공학과가 98.0점으로 가장 높았고, 고려대(97.0점), 성균관대(96.0점), 서강대·연세대(각 95.0점)가 뒤를 이었다. 기업별로는 SK하이닉스와 채용 협약을 맺은 고려대·서강대·한양대의 평균 점수가 96.7점으로, 삼성전자와 계약한 연세대·성균관대(95.5점)보다 1.2점 높았다.

이들 학과는 ‘의대 합격선’까지 바짝 추격하고 있다. 올해 지방권 의대 정시 평균 합격 점수는 97.2점인데, 이는 한양대 반도체공학과(98.0점)보다 낮은 수준이다. 최상위권인 경인권 의대(99.0점), 서울권 의대(98.8점)와 비교해도 점수 차가 근소하다.

입시 전문가들 사이에선 내년 지역의사제 도입으로 의대 모집 인원이 늘어나면 반도체 계약학과가 의대 평균 합격 점수를 넘어설 수 있다는 전망이 나온다.

이러한 현상은 정시뿐만 아니라 수시에서도 확연히 드러났다. 반도체 계약 학과의 수시 합격선은 매년 역대 최고치를 갈아치우며 의대 수준에 도달했다.

연세대 시스템반도체공학과의 경우 합격생 내신 평균 등급이 2024학년도 1.82등급, 2025학년도 1.68등급에서 2026학년도에는 1.47등급까지 치솟았다. 특히 학생부우수자(추천형) 전형의 합격생 평균 내신은 1.14등급으로, 입시 정점인 의대 최상위권 학과와 어깨를 나란히 했다. SK하이닉스와 계약한 고려대 반도체공학과 역시 수시 합격선이 2.68등급으로 역대 가장 높았다.

임성호 종로학원 대표는 “반도체 계약학과와 의대에 동시 합격할 경우 수험생이 어느 곳을 선택할지 주목된다. 선택에 따라 계약학과, 의대의 합격선에 상당한 변화가 나타날 수 있다”고 분석했다.

이어 “현재 상황으로 볼 때 계약학과와 서울대 공대에 모두 붙는다면 계약학과에 가는 학생이 늘어날 수도 있다”고 내다봤다.