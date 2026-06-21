‘서울대 자연대보다 높다’… 삼전닉스 반도체 계약학과 정시 합격선 반전

대기업 채용 보장에 상위권 학생 몰려… 일부 학과는 지방권 의대 수준까지 추격

제미나이로 생성한 AI 이미지

대기업 취업이 보장되는 반도체 계약학과의 정시 합격선이 서울대학교 자연과학대학을 넘어섰다. 자연계열 최상위권 학생들의 전유물로 여겨지던 의과대학 합격선까지 바짝 추격하는 모습이다.

21일 종로학원이 분석한 자료를 보면 연세대와 고려대, 한양대, 성균관대, 서강대 등 서울 주요 대학 반도체학과의 2026학년도 정시 모집 합격자 수능 평균 점수는 96.2점이었다. 이는 서울대 자연대 합격자의 평균 점수인 95.8점을 근소하게 앞선 수치다. 취업 한파 속에서 고용 안정성이 보장되는 학과에 대한 선호도가 뚜렷하게 나타난 결과로 풀이된다.

◆ SK하이닉스 협약 대학 강세... 대학별 점수 희비

대학별로 살펴보면 한양대 반도체공학과가 98.0점으로 가장 높은 점수를 기록했다. 이어 고려대 97.0점, 성균관대 96.0점, 서강대와 연세대가 각각 95.0점 순으로 나타났다.

계약 기업에 따라 합격선의 차이도 발생했다. SK하이닉스와 채용 협약을 맺은 고려대, 서강대, 한양대의 평균 점수는 96.7점이었다. 반면 삼성전자와 계약한 연세대, 성균관대의 평균 점수는 95.5점이었다. 기업별 선호도나 전형 방식에 따라 수험생들의 선택이 미세하게 갈린 것으로 보인다.

◆ 의대 합격선 턱밑 추격... 역전 가능성도 제기

반도체 계약학과는 지방권 의대 합격선마저 위협하고 있다. 2026학년도 지방권 의대의 정시 평균 합격 점수는 97.2점이었다. 가장 높은 점수를 기록한 한양대 반도체공학과보다 낮고 고려대 반도체공학과와는 비슷한 수준이다. 경인권 의대의 99.0점이나 서울권 의대의 98.8점과 비교해도 차이가 크지 않은 편이다.

입시업계에서는 정부의 정책 변화에 따라 이러한 흐름이 더 가속화될 수 있다고 전망한다. 지역의사제 도입 등으로 의대 모집 인원이 늘어나는 2027학년도 정시에서는 반도체 계약학과가 의대의 평균 합격 점수를 넘어설 가능성도 있다는 관측이 나온다.

임성호 종로학원 대표는 “반도체 계약학과와 의대에 동시 합격할 경우 수험생이 어느 곳을 선택할지 주목된다”며 “선택에 따라 계약학과, 의대의 합격선에 상당한 변화가 나타날 수 있다”고 분석했다. 의대 정원 확대와 맞물려 수험생들의 이동 흐름이 합격선 지형을 바꿀 수 있다는 뜻으로 해석된다.

이어서 임 대표는 “현재 상황으로 볼 때 계약학과와 서울대 공대에 모두 붙는다면 계약학과에 가는 학생이 늘어날 수도 있다”고 내다봤다.