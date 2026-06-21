‘최대 19.4% 금리’ 청년미래적금 22일 가입 개시…은행별 우대금리 확인해야

우대금리, 정부 기여금, 이자소득 비과세 혜택을 합하면 최대 19.4% 금리를 제공하는 청년미래적금 가입 접수가 22일 시작된다.

청년미래적금은 19~34세 이하 청년을 대상으로 한 3년 만기 자유적립식 적금으로, 월 최대 50만원까지 납입할 수 있다. 가입 대상은 총급여 7500만원 이하 근로소득자 또는 종합소득 6300만원 이하인 청년이다. 연 매출 3억원 이하 소상공인도 가구소득이 중위소득 기준을 충족하면 가입할 수 있다.

서울 중구 우리은행 로비 스크린에 관련 안내문이 나오는 모습. 연합뉴스

21일 금융권에 따르면 은행 13곳 및 우체국은 청년미래적금 출시일인 22일부터 7월3일까지 2주간 가입 신청을 받는다. 첫 5영업일(6월22~26일)은 출생 연도 끝자리에 따른 5부제가 적용되고, 다음 주(6월29일~7월3일)는 출생 연도와 무관하게 누구나 신청할 수 있다.

전 취급기관 공통 기본금리 5%에 기관별 최대 우대금리 2~3%를 더해 최고 7~8% 금리가 적용된다. 금리에 정부 기여금과 이자소득 비과세 혜택까지 합산하면 실질 가입 효과는 일반형 기준 최대 13.2~14.4%, 우대형 18.2~19.4% 수준 단리 적금상품에 가입하는 것과 유사한 수준이다.

취급 기관은 기업·농협·신한·우리·하나·국민·iM·부산·경남·광주·전북·수협·카카오뱅크·우정사업본부 등 14곳이며 토스뱅크는 12월부터 참여한다.

주요 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협), IBK기업은행, 우체국 등은 우대금리 포함 최고 연 8.0% 금리를 제공한다.

기본금리는 연 5%로 동일하며, 총급여 3600만원 이하 청년 0.5%포인트, 청년 모두를 위한 재무상담 이수 0.2%포인트는 공통 우대금리다. 이외 우대금리는 모두 다르다. 급여이체 실적뿐만 아니라 카드 실적 등 여러 조건을 충족해야 최고 8%를 받을 수 있다.

KB국민은행은 △급여이체 1.0%포인트 △출금실적 0.8%포인트 △거래감사 0.5%포인트 등을 제공한다.

서울 시내 주요은행의 현금자동입출금기. 뉴스1

급여이체의 경우 가입 기간 중 급여가 입금된 월수가 12회 이상이어야 한다. 출금실적은 월 2건 이상 공과금 자동이체(12회 이상), KB리브모바일 요금제의 자동이체 출금 월수 12회 이상, 국민카드 결제대금 출금 월수 12회 이상 중 하나를 충족해야 한다. 이외에도 청년도약계좌 가입이력이 있거나, 6개월 내 국민은행 예·적금 보유 이력이 없어야 우대금리를 받을 수 있다.

8월7일까지 적금에 가입하고 KB국민은행 입출금 계좌로 10만원 이상 자동이체 등록한 고객을 대상으로 현금 1000만원, 가전 패키지, 홈오피스 패키지, 시그니엘 서울 숙박권, 네잎클로버 골드바 등 총 1억4000만원 상당의 경품을 제공한다.

신한은행은 △소득이체 우대 0.3%포인트 △신한카드 결제 우대 0.2%포인트 △증권거래 우대 0.5%포인트 △첫 거래·연계가입 우대 0.3%포인트 △연계가입 특별우대 1.0%p 등을 제공한다.

가입 기간에 18개월 이상 급여(50만원 이상), 18개월 이상 신한카드를 사용하고 신한투자증권 증권거래실적이 3개월 이상 있는 경우 등 조건을 충족해야 모든 우대금리를 받을 수 있다.

하나은행도 △급여 또는 가맹점대금 이체 연 1.2%포인트 △카드결제 연 0.6%포인트 △목돈마련 응원 0.5%포인트를 제공한다.

우리은행은 △소득입금우대 1.5%포인트 △예적금미보유 또는 연계가입우대 0.5%포인트 △출시기념우대 0.3%포인트 등의 혜택이 있다.

금융위원회.

기업은행의 경우 △기업은행 주택청약종합저축 보유 연 0.5%포인트 △중소기업재직자 0.3%포인트 등을 포함했다.

우체국은 △이벤트 금리 우대 1.00%포인트 △첫거래 또는 급여실적 우대 0.5%포인트 △우체국 체크카드실적 우대 0.40%포인트 △자동이체 우대 0.40%포인트 등으로 지원한다.

자세한 우대금리 조건은 은행연합회 소비자포털에서 한 번에 비교해 볼 수 있다.