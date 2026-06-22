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삼전 반도체 공장 부지 ‘광주군공항’ 유력

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광주=한현묵 기자 hanshim@segye.com
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용수 확보 용이·교통망도 우수

호남지역에 처음으로 들어서는 삼성전자 반도체 광주공장의 부지로 광주군공항이 유력하게 검토되고 있다.

21일 광주시 등에 따르면 최근 삼성전자 관계자들이 광주공장 후보지로 첨단3지구와 미래산업단지, 광주군공항 및 탄약고, 빛그린 산업단지 등 4곳을 둘러봤다. 삼성전자는 용수 공급의 확보에 초점을 두고 후보지의 장단점을 분석하고 있는 것으로 알려졌다. 전남 보성 주암댐의 물을 끌어와 용연정수장에서 정수해 광주시민의 식수로 사용하고 있는 물이 반도체 공장의 용수로 적합하다는 게 삼성전자의 판단이다.

서울 삼성전자 서초사옥 앞에서 삼성전자 깃발이 바람에 날리고 있다. 연합뉴스
서울 삼성전자 서초사옥 앞에서 삼성전자 깃발이 바람에 날리고 있다. 연합뉴스

광주 인근 장성호와 영산강의 수질은 반도체 공장 용수로 부적합하다는 얘기다. 이 때문에 최근 광주공장 후보지로 사실상 확정된 것으로 알려진 장성호와 인접하고 영산강이 흐르는 첨단3지구는 유력 후보지에서 제외될 가능성이 높다.

삼성전자는 용수 확보가 용이한 광주군공항과 탄약고를 유력 후보지로 보고 있다는 게 광주시의 분석이다. 용연정수장에서 첨단3지구보다 가까워 관로 설치 비용이 경제적이라는 것이다.

삼성전자가 또 광주군공항과 탄약고를 유력 후보지로 검토한 데는 교통의 요충지라는 점이 작용하고 있다. 광주군공항 인근은 광주송정역과 호남고속도로, 제2순환도로 등과 연결돼 있어 교통의 중심지다. 내달 이전 후보지로 전남 무안군을 선정하는 등 광주군공항 이전에 속도가 붙고 있다.

광주시 관계자는 “반도체 공장 후보지로 양질의 용수 확보가 중요한 것으로 알고 있다”고 말했다.

한현묵 기자

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