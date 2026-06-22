96년생: 전기나 가스를 조심하는 일진이다. 84년생: 무분별한 행동으로 일관하면 정리하라. 72년생: 금전융통은 서남방으로 진출하면 단서가 온다. 60년생: 선배의 조언으로 일이 순조롭게 진행된다. 48년생: 나이가 들었다고 일을 나태하게 하지 마라. 36년생: 부모에게 자식이란 기쁨 아니면 슬픔이다.

97년생: 문제의 핵심을 찾기에 전전긍긍 하는 일진이다. 85년생: 내용도 모르고 들이대다가 손해보기 십상이다. 73년생: 신용문제 금전문제는 동남방에 지인을 만나시요. 61년생: 오전에는 성가신 일이 있으도 오후에는 풀린다. 49년생: 토지 땅 대지매매는 서북방으로 추진하세요. 37년생: 연꽃 위에 올라서면 눈앞이 깨끗해진다.

98년생: 상사와 관계가 원만하지 않아 고심이 따른다. 86년생: 잘해준다고 한 일이 상대방에 부담이다. 74년생: 오전에는 일이 복잡하고 오후에는 잘 풀린다. 62년생: 점포매매는 동북방으로 추진하세요. 50년생: 사람의 면면을 살피는 일에 몰두하라. 38년생: 아닌 것을 맞다고 우기지 마라.

99년생: 기운이 용솟음치니 자신감을 가지자. 87년생: 금전문제는 동료나 이성에게 부탁하시요. 75년생: 상황판단을 잘해야 위기에 몰리지 않는다. 63년생: 중요한 일이 있으면 오후에 약속하세요. 51년생: 고집을 피우면 사람들이 내 곁을 떠난다. 38년생: 하나를 잃으면 하나가 빈자리를 메운다.

00년생: 신규업,매매권은 생활지나 신문에 나타난다. 88년생: 무에서 유를 창조한다는 심정으로 하라. 76년생: 오늘은 매우 중요한 일이 있는 운이다. 64년생: 아파트 빌라 주택매매는 서북방을 추진하세요. 52년생: 역전의 묘미도 좋지만 현실적으로 어렵다. 40년생: 소중한 것이 둘이라면 갈수록 힘들어진다. 28년생: 나서야 할 곳을 선별하는 일은 힘들다.

01년생: 남북방으로 출행하면 계약이나 일이 성사된다. 89년생: 구성원이 힘을 합치니 기세가 부흥한다. 77년생: 감정표출은 자제하고 분위기를 읽어라. 65년생: 금전융통은 이씨 윤씨 노씨에 부탁하세요. 53년생: 본인에게 맞는 의원은 동쪽방에 있다. 41년생: 숙이고 들어오는 사람에게 베풀지 마라. 29년생: 시간절약과 노력하고 개발하는 데 써라.

02년생: 내용을 살펴보면 별로 먹을것이 없고 허상이다. 90년생: 일 관계로 찾아오는 사람에게 적극성을 보여라. 78년생: 슬픔을 닦아주는 사람 평생의 은인이다. 66년생: 선배나 친구들의 좋은 정보가 들어오는 운이다. 54년생: 상가나 건물매매는 남북방으로 진출하여 추진하세요. 42년생: 시간이 지날수록 그에 대한 보상이 온다. 30년생: 성실한 태도로 일관하면 불리함을 극복.

03년생: 기품 있게 행동하는데 구설이 따르면 손해다. 91년생: 늘 패기 있는 마음자세가 운을 가져온다. 79년생: 누군가를 사랑하는 것은 쉬운 일이 아니다. 67년생: 재정문제는 서북방으로 추진하세요. 55년생: 토지 땅 대지매매는 동북방으로 추진하세요. 43년생: 대충 넘어가다가 돌부리에 넘어지기 쉽다. 31년생: 승자의 기쁨보다 패자의 슬픔이 크다.

04년생: 동료와 이성간에 즐거운 운이다. 92년생: 가족간에 한번은 겪어야하는 시기다. 80년생: 윗사람의 의견을 경청하고 자세를 낮게 하라. 68년생: 금전문제는 동남방으로 진출하면 성사가 가능합니다. 56년생: 아파트 빌라 주택매매는 서북방으로 추진하세요. 44년생: 다른 사람에게서 도움을 받는 운이다. 32년생: 현재 일의 나타나는 결과에 책임을 져라.

05년생: 서남방에서 오는 사람은 후에 도움이 된다. 93년생: 일은 많고 사람이 부족하니 괴롭다. 81년생: 금전융통은 오후에 윗사람이나 지인을 만나보세요. 69년생: 자영업자는 옮기거나 변화를 도모한다. 57년생: 상가나 건물매매는 동남방으로 추진하세요. 45년생: 질환에 시달리기 쉬우니 건강에 조심하라. 33년생: 사람이 많은 곳에 있는 것이 좋겠다.

06년생: 깨끗한 마음으로 임하는 것이 이롭다. 94년생: 어지간한 일에는 짜증내지 않는 것이 좋다. 82년생: 소원하는 바가 크지만 성취하긴 역부족이다. 70년생: 현 직업에 이직 구상은 아직 시기상조다. 58년생: 토지 땅 대지매매는 서북으로 진출하여 추진하시요. 46년생: 문서상의 하자가 발생할 수 있다. 34년생: 남의 일도 내 일처럼 열심히 하라.

95년생: 아랫길도 위험하고 윗길도 미덥지 못하다. 83년생: 불가능하다고 확신을 심으면 안주하게 된다. 71년생: 금전문제는 동남방에 동료 지인을 만나보세요. 59년생: 아파트 빌라 주택매매는 동남방을 추진하세요. 47년생: 재물과 명예가 한꺼번에 이루워진다. 35년생: 과제가 힘겨우면 불안감에 포기한다.

백운철학원