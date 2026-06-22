[이코노 브리핑] ‘청년미래적금’ 22일부터 2주간 가입 외

‘청년미래적금’ 22일부터 2주간 가입

청년층 자산 형성 지원을 위해 최고 연 7∼8% 금리를 제공하는 ‘청년미래적금’ 가입이 22일부터 시작된다. 21일 금융위원회에 따르면 청년미래적금은 다음 달 3일까지 2주간 가입 신청할 수 있다. 매월 최대 50만원 한도 내에서 자유롭게 납입 가능하며 만기는 3년이다. 납입액의 6%(일반형) 또는 12%(우대형)의 기여금을 정부가 지원하며 이자소득세는 면제받는다.

국민銀, ‘기술금융 테크평가’ 1위 차지

작년 하반기 ‘기술금융 테크평가’ 대형리그에서 KB국민은행이 1위를 차지했다. 2위는 NH농협은행이었다. 21일 금융위원회에 따르면 위원회는 지난 17일 테크평가위원회를 열고 ‘2025 하반기 기술금융 테크평가 결과’를 의결했다. 기술금융은 기술력이 우수하나 재무 상태·신용등급 등이 취약한 창업·중소기업에 자금 조달을 지원하기 위한 제도다. 소형리그에서는 경남은행이 1위, 부산은행이 2위에 올랐다.

대신證, 자사주 255만주 소각 ‘밸류업’

대신증권이 대규모 자사주 소각과 자사주를 활용한 임직원 주식보상제도(ESOP)를 시행한다. 21일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 대신증권은 보통주 155만여주, 1우선주 80만여주, 2우선주 19만여주 등 총 255만여주의 자사주를 소각하고 보통주 자사주 50만주를 활용한 ESOP를 시행한다고 19일 밝혔다. 이번 자사주 소각은 대신증권이 지난 2월 공개한 기업가치제고계획(밸류업)의 핵심인 주주환원 확대와 장기 성과 중심의 임직원 보상 체계를 강화하기 위한 조치다.