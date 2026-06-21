생산적·포용금융 10조 추가… 우리금융 ‘미래성장’에 90조

우리금융그룹은 생산적·포용금융 추진을 위한 ‘미래동반성장프로젝트’에 생산적 금융 9조4000억원, 포용금융 6000억원 등 총 10조원을 추가로 지원하기로 했다고 21일 밝혔다.



우리금융은 지난 19일 임종룡 회장 주재로 주요 계열사 최고경영자(CEO)들이 참석한 ‘6월 첨단전략산업금융협의회’에서 이러한 내용의 생산적·포용금융 확대 방안을 추진하기로 했다. 이에 따라 우리금융의 미래동반성장프로젝트는 총 90조원 규모로 이뤄질 예정이다.



생산적 금융을 위한 증액분 중 5조7000억원은 올해, 나머지 3조7000억원은 내년으로 나눠 2년 내에 공급할 계획이다. 포용금융에는 당초 올해 공급 목표였던 1조2000억원에 2조3000억원을 더해 총 3조5000억원을 연내에 지원하기로 했다.