[경제 단신] KT, AX 인재 육성 ‘K-뉴딜 아카데미’ 모집 외

KT, AX 인재 육성 ‘K-뉴딜 아카데미’ 모집

KT는 정보통신기술(ICT)과 AI 전환(AX) 분야 전문성과 현장 경험을 기르는 ‘KT K-뉴딜 아카데미’(사진) 1기 교육생을 다음 달 6일까지 모집한다고 21일 밝혔다. 만 34세 이하 미취업 청년을 대상으로 무상 교육하고, 출석 요건을 채우면 훈련 참여 수당도 제공한다. 교육생들은 프로젝트 기반 학습(PBL)을 중심으로 구성된 과제를 수행하고 발표회와 경진대회에 참여하는 등 문제 해결 역량과 협업 능력을 기르게 된다. KT는 현직자 중심 교육 과정을 통해 이들에게 실무 경험을 가르친다.

LG전자, 용량 최대 세탁건조기 출시

LG전자는 국내 최대 용량을 갖춘 ‘LG 트롬 AI 오브제컬렉션 워시타워·워시콤보’(사진) 신제품을 출시한다고 21일 밝혔다. 이번에 새롭게 선보이는 라인업은 용량이 모두 25㎏인 워시타워와 워시콤보로 겨울 이불과 같이 무거운 빨래도 손쉽게 세탁·건조할 수 있다. 특히 신제품은 세탁조를 정밀하게 움직이는 모터와 온도를 낮추거나 건조한 공기를 만들어내는 컴프레서 등 주요 부품에 인공지능(AI) 기능을 더해 섬세한 세탁과 건조를 구현한 게 특징이다.

SKT, 실무형 AX 아카데미 ‘알레프’ 운영

SK텔레콤은 코리아IT아카데미와 인공지능(AI) 보안·네트워크 분야 실무 인재 양성을 위한 ‘알레프’(사진)를 운영한다고 21일 밝혔다. 만 15∼34세 미취업 청년을 대상으로 진행되는 실무형 AI 전환(AX) 교육 프로그램으로 1960만원 상당의 교육비 전액이 국비로 지원된다. 교육생들은 가상의 기업 네트워크 환경을 설계·구축하고, 보안 위협을 탐지·대응하는 등 실제 기업 환경에 가까운 과제를 수행한다. SK텔레콤은 관련 분야에서 쌓은 현업 사례를 공유하고, 현직자 참여형 멘토링과 프로젝트 리뷰 등을 지원한다. 알레프는 8월부터 내년 11월까지 대전과 대구, 부산 지역에서 대면 교육 방식으로 운영된다.