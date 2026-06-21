성기홍 홍보소통수석, ‘현장 경험’ 30년 경력 언론인 [靑 참모진 개편]

성기홍 신임 청와대 홍보소통수석은 경남 창녕 출생으로 창원고와 서울대 사회학과를 졸업한 후 1992년 연합뉴스 기자로 입사해 30여년간 기자로 활동해온 정통 언론인 출신이다. 성 수석은 경제부와 정치부, 사회부를 포함한 다수 출입처를 출입하며 청와대 출입기자도 거쳤다. 성 수석은 2019년부터는 연합뉴스TV 보도국장을 맡았고 2021년 9월부터는 연합뉴스·연합뉴스TV·연합인포맥스 대표이사로 일했다. 합리적인 성향으로 현장에서 언론사 안팎에서 두터운 신망을 얻은 것으로 알려졌다.



△경남 창녕(58) △창원고 △서울대 사회학과 △연합뉴스 기자 △연합뉴스 워싱턴 특파원 △관훈클럽 운영·편집위원 △한국신문방송편집인협회 부회장 △연합뉴스 정치부장·정치에디터 △연합뉴스 TV 보도국장 △연합뉴스·연합뉴스TV 대표이사 사장 및 연합인포맥스 회장 △아태뉴스통신사기구(OANA) 의장 △한국신문협회 감사