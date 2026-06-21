김경자 사회수석, 약사 출신 노동·시민운동가 [靑 참모진 개편]

김경자 신임 청와대 사회수석은 약사 출신의 보건의료 전문가이자 민주노총 수석부위원장을 역임한 노동운동가다. 성심여고와 이화여대 제약학과를 나온 김 수석은 2009년과 2013∼2014년, 2015∼2017년 민주노총 부위원장을 맡았고, 문재인정부 시절이었던 2018년부터 2020년 7월까지 민주노총 수석부위원장을 지냈다. 이 가운데 2019년 김명환 당시 민주노총 위원장이 국회 앞 집회에서의 불법행위 주도 혐의로 구속됐을 시기에는 수석부위원장으로서 위원장 직무대행을 맡아 조직을 이끌기도 했다.



△전북 임실(60) △이화여대 제약학과 △가천대 행정학 석사 △경희대 의료경영학 박사 △보건복지부 국민연금기금운용위원회 위원 △전국보건의료산업노조 부위원장 △민주노총 수석부위원장 △ESG코리아 이사 △우석대 객원교수