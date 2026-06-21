강건작 안보실 1차장, 전작권 관여 육군 장성 출신 [靑 참모진 개편]

강건작 신임 청와대 국가안보실 제1차장은 예비역 중장으로, 군 현장 경험과 국방정책 입안 경험을 갖춘 인물이다. 강 차장은 육군사관학교 45기로 입교해 군 생활을 시작했으며 대전대에서 군사학 석사 학위를 취득했다. 육군 제28보병사단장을 지낸 뒤 문재인정부 청와대에서 국가안보실 국가위기관리센터장과 국방개혁비서관을 역임하며 전시작전통제권 전환 등 핵심 국방정책에 관여했다. 이후 육군 제6군단장, 육군 교육사령관을 지낸 뒤 2023년 중장으로 퇴임했으며, 현 정부에서 대통령 직속 미래국방전략위원회 민간위원으로 활동해왔다.



△부산(60) △안양 신성고 △육군사관학교(45기) △대전대 군사학 석사 △육군 제28보병사단장 △국가안보실 국가위기관리센터장 △국가안보실 국방개혁비서관 △육군 제6군단장 △육군 교육사령관 △대통령 직속 미래국방전략위원회 위원