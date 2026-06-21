남재헌 해양수산부 차관, 북극항로 주도 정통 관료 [靑 참모진 개편]

남재헌(사진) 신임 해양수산부 차관은 해수부 내 항만 관련 부서를 모두 거친 대표적인 항만 전문가이자 정통 관료다. 기술고시 34회로 공직에 입문한 이후 해수부 홍보담당관, 항만지역발전과장을 거쳐 부산항 북항통합개발추진단장과 해수부 마산지방해양수산청장 등 주요 보직을 두루 경험했다. 이후 초대 북극항로추진본부장을 맡아 북극항로특별법을 제정하는 등 북극항로 개척과 해양수도권 조성을 위한 기반을 마련했다.



△부산(55) △구덕고 △연세대 토목공학과 △기술고시 34회 △항만지역발전과장 △주미합중국대한민국대사관 참사관 △부산항북항통합개발추진단장 △마산지방해양수산청장 △항만국장 △현 북극항로추진본부장