월요일 낮 21∼28도 선선…내륙 소나기·제주 비

아침 16∼21도…수도권·충남 오후 오존 짙어

동해상에 풍랑 거세고 동해안에 강한 너울 유입

월요일인 22일 전국 대부분 지역은 발해만 부근에서 동진하는 고기압 영향권에 들어 낮 기온이 30도를 밑돌며 평년 수준을 보이겠다.



다만 제주는 중국 상하이 부근에서 접근하는 기압골 영향을 받아 오전부터 다시 비가 내리겠다. 제주의 비는 오전에 시작해 밤까지 이어질 전망으로, 예상 강수량은 20∼60㎜이다.

강원 동해안에 풍랑 특보가 발효 중인 21일 강원 양양군 동호해변에 강한 파도가 치고 있다. 연합뉴스

수도권과 내륙지역 곳곳엔 오후에서 저녁 사이에 5∼30㎜(수도권은 5∼40㎜) 정도 소나기가 올 때가 있겠다.



대기 중상층에 찬 공기가 자리한 가운데 낮에 햇볕에 하층 공기가 달궈지면서 상승, 대기가 불안정해지고 소나기 구름대가 발달하겠다. 대기 불안정이 심한 경기북부와 강원중북부내륙·산지에는 우박이나 싸락우박(지름 5㎜ 미만 우박)이 떨어지기도 하겠다.



22일 기온은 아침 최저 16∼21도, 낮 최고 21∼28도로 예년 이맘때 기온과 비슷하거나 약간 낮은 수준에 머물겠다.



주요 도시 최저·최고기온은 서울 20도와 28도, 인천 20도와 27도, 대전 19도와 27도, 광주 21도와 25도, 대구·부산 19도와 24도, 울산 18도와 23도다.



22일 오후 경기북부를 제외한 수도권과 충남의 오존 농도가 '나쁨' 수준으로 짙겠다.



고농도 오존은 피부와 호흡기를 자극해 건강에 나쁘니 오후 외출을 삼가야 한다.



바다의 경우 동해상에 22일까지 바람이 초속 9∼18m(시속 30∼65km)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ 높이로 높게 칠 것으로 예상되니 주의해야 한다.



또한 동해안에 당분간 너울이 유입되면서 갯바위나 방파제를 넘어 들이칠 정도로 높은 물결이 강하게 밀려오겠으니 해안엔 되도록 가지 말고 정박 중인 소형 선박과 시설물에 피해가 없도록 대비할 필요가 있다.

<연합>