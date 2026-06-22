여름방학 중학생 맞춤 1대1 학습 컨설팅

서초구, 입시·교과 전문가 연계

24일부터 100명 선착순 모집

서울 서초구가 중학생의 자기주도 학습 역량을 높이고 변화하는 교육환경에 체계적으로 대비할 수 있도록 학습부터 진학까지 맞춤형 지원 프로그램을 운영한다.



21일 구에 따르면 여름방학을 맞아 중학생을 대상으로 ‘1:1 맞춤형 과목별 학습 컨설팅’을 새롭게 운영한다. 이는 학생 개개인의 학습 수준과 성향을 진단한 뒤 국어·영어·수학 과목별 학습 전략을 수립하고, 사전진단부터 대면 컨설팅, 사후 온라인 점검까지 연계하는 학습 관리형 프로그램이다.참가 학생들은 사전진단을 통해 자신의 학습 수준과 취약영역을 분석하고 입시·교과 지도 경험이 풍부한 전문 컨설턴트와의 1:1 대면 컨설팅을 통해 맞춤형 학습 전략을 수립하게 된다. 이후 온라인 점검을 통해 학습 계획의 실천 여부를 확인하고 보완하는 과정까지 연계해 자기주도 학습 습관 형성을 지원한다.



이번 프로그램의 모집 대상은 서초구 거주 중학생 100명으로 국어·영어·수학 중 1개 과목을 선택해 참여할 수 있다. 신청은 24일부터 30일까지 온라인에서 선착순으로 이뤄지며 참가비는 무료다.