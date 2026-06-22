서울시 소상공인 온라인 전용관, 민간 쇼핑몰에도 개설

2500여곳 참여 상생 기획전

우체국쇼핑에서만 운영된 서울시 소상공인 온라인 전용관 ‘e서울사랑샵#’이 민간 온라인 쇼핑몰 G마켓과 롯데ON에도 생긴다. 서울시는 G마켓, 롯데ON과 함께 소상공인들의 온라인 매출 증대를 위한 지원을 대폭 강화한다.



시는 G마켓은 22일, 롯데ON은 다음 달 1일 e서울사랑샵#을 개설해 두 전용관에 소상공인 업체 2500여곳이 참여하는 대규모 상생 기획전을 연다고 21일 밝혔다.



G마켓과 롯데ON은 소상공인과 소비자 모두를 위한 다양한 혜택을 제공할 계획이다. 우선 소비자들을 위해 G마켓은 10~20% 할인 쿠폰, 롯데ON은 5000원 이상 구매 시 20%(최대 1만원)를 할인받을 수 있는 쿠폰을 발행할 예정이다. 아울러 G마켓은 시에 소재한 소상공인 500여곳의 국내외 판로 확대를 지원한다. G마켓에서 가장 주목도가 높은 특가 코너인 슈퍼딜에 매달 10개씩, 우수 상품 50개를 노출해 단기간 매출 성장으로 이어질 수 있게 돕는다. 또 G마켓 자체 역직구 채널인 지마켓 글로벌과 동남아 최대 플랫폼 라자다(Lazada) 입점을 도와 해외 판로 개척을 지원한다. G마켓 자체 풀필먼트 배송 시스템인 스타배송 입점도 지원한다. 스타배송 상품은 주문 바로 다음 날 수령이 가능해 판매 확대 효과를 기대할 수 있다.



롯데ON은 시 소재 소상공인 2000여곳의 온라인 판매 활성화에 나서기로 했다. 업체들이 마케팅에 자율적으로 활용할 수 있는 셀러머니(광고비) 10만원을 지급한다.