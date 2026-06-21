이란 “레바논 종전 없인 협상 불가”… 이스라엘은 “철수 없다”

시험대 오른 美·이란 실무협상



트럼프, 레바논 휴전 압박에도

공습 지속 이스라엘 ‘최대 걸림돌’



이란, 동결 자산 해제조치도 담판

美는 ‘IAEA 핵사찰 복원’ 내걸어

“결렬 땐 해협 통항료 직접 징수”

21일(현지시간) 미국과 이란이 완전한 종전 선언으로 가기 위한 시험대에 올랐다. 협상 시작부터 이란은 레바논 내 교전 지속을 이유로 ‘호르무즈해협 재봉쇄’를 선언했고, 미국은 협상이 결렬될 경우 호르무즈 통항료를 직접 부과하겠다고 맞받았다. 미·이란 간 기싸움이 팽팽한 가운데, 레바논 공습을 이어가는 이스라엘이 협상 진전을 가로막고 있다.



미국·이란 간 스위스 뷔르겐슈토크 협상은 종전 합의 양해각서(MOU) 서명 이틀 만에 파기될 뻔했다. 이스라엘과 레바논 무장정파 헤즈볼라 간 공방이 주요 이유였다. 뉴욕타임스(NYT)는 미국 당국자의 발언을 인용해 지난 19일 오후 4시(미 동부시간 오전 9시)를 기해 이스라엘과 헤즈볼라 간 휴전에 합의했다고 전했다. 그러나 이스라엘은 레바논 남부 공습을 지속했고, 20일에는 5명의 사망자도 발생했다. 이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관은 21일 성명에서 “레바논 남부 안전지대에서 절대 철수하지 않을 것”이라고 밝혀 이스라엘이 60일 협상 내내 최대 걸림돌로 작용할 것이라는 우려가 커지고 있다.

사진=EPA연합뉴스

이에 이란군을 통합 지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 “전쟁 종식에 관한 MOU 제1항 불이행에 대한 대응”이라며 호르무즈해협 봉쇄 재개를 선언했다. MOU 제1항은 레바논을 포함한 모든 전선에서 군사 작전을 즉각적이고 영구적으로 중단한다는 내용이다. 레바논 전선이 안정되지 않으면 미국과의 최종 협상도 진전되기 어렵다는 점을 이란이 분명히 한 셈이다.



이란이 호르무즈해협으로 위협하자 미국도 대응했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 곧바로 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “휴전 기간인 60일이 만료된 뒤에도 통항료는 없을 것”이라고 못 박으며 “최종 타결되지 않으면 미국이 지금까지 제공한 서비스에 대한 대가로 그것(통항료)을 부과할 수 있다”고 적었다. 미 중부사령부는 “20일 55척의 선박이 호르무즈해협을 통과했다”며 “선박 통항은 계속되고 있다”고 주장했다.



다만 미국과 이란은 21일 스위스에서 대면 협상에 나서는 등 대화 국면을 유지하고 있다. 양측이 대면한 것은 지난 4월 ‘노딜’ 선언 이후 70일 만이다. 트럼프 대통령은 SNS에 ‘네타냐후의 흔들리는 재선 기회, 트럼프가 카드를 쥐고 있다’는 미국 온라인 매체 기사를 공유하며 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 레바논 공격을 멈출 것을 압박하기도 했다. 미국 협상단은 J D 밴스 미국 부통령과 스티브 윗코프 중동특사, 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너 등으로 구성됐고, 이란 협상단에는 바게르 갈리바프 의회 의장, 아바스 아라그치 외무장관 등이 포함됐다.



에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 소셜미디어 엑스(X)에 “오늘 논의는 최우선으로 제1항의 이행에 집중될 것”이라고 강조했다. 그러면서 “제10항(이란산 원유 수출 문제)과 제11항(이란 동결 자산 해제) 이행을 위해 계획된 조치들에 대한 검토도 함께 이루어질 것”이라고 덧붙여 경제 관련 조항에 중점을 두고 있음을 시사했다.



이란 협상단에는 압돌 나세르 헴마티 중앙은행 총재, 하미드 보르드 석유부 차관 겸 국영석유공사 사장도 포함됐다. 미국 싱크탱크 전쟁연구소는 “이란 협상단 구성을 보면 경제 조항을 적극적으로 논의하겠다는 의도가 읽힌다”고 분석했다.



미국은 이란 동결 자산 해제를 조건으로 국제원자력기구(IAEA) 사찰단의 이란 핵시설 복귀를 공식 요구할 것으로 보인다. 이스라엘 매체 채널12에 따르면 미국의 협상 목표는 이란 핵 프로그램에 대한 국제 사찰 체계 복원에 맞춰져 있다. 이란이 이를 받아들일 경우 미국은 카타르에 묶여 있는 수십억 달러 규모의 동결 자산을 식량·의약품 등 인도적 목적으로만 사용할 수 있도록 하는 조건으로 단계적으로 해제할 전망이다.