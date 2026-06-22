파스타 먹고도 날씬한 이유?…옥주현이 밝힌 다이어트 비결

가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 한 이탈리안 레스토랑에서 만족스러웠다는 후기를 전한 가운데 그녀의 다이어트 비결에도 관심이 쏠린다.

21일 옥주현은 자신의 SNS를 통해 "차 막히는 헬프라이데이"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 동영상을 게시했다.

공개된 게시물에는 서울의 한 이탈리안 레스토랑에서 식사를 즐기는 모습이 담겼다. 옥주현은 다양한 파스타와 요리를 맛본 뒤 연신 감탄을 쏟아냈다.

그녀는 "이탈리아 현지 같은 맛인 떡볶이라는 메뉴가 있다. 모든 게 완벽하다"며 "이탈리안으로 천국 왔다가 잠시 별천지 다녀온 것 같다고 해야 할까. 주 1회 방문 예정"이라며 서울에 위치한 한 이탈리안 레스토랑에서의 식사가 굉장히 만족스러웠다고 전했다.

이어 "이거 진짜 미쳤네"라며 음식의 맛에 엄지를 치켜세웠고, "국물의 퀄리티가 말이 안 나온다. 내가 이런 말할 자격이 안 되지만 최고의 해장각"이라고 덧붙이며 극찬을 남겼다.

한편 옥주현은 앞서 자신의 유튜브 채널 '눙주현'을 통해 몸매 관리 비결을 공개한 바 있다.

옥주현은 "'뭘 먹고 그렇게 날씬해졌냐'는 질문을 많이 받는다"며 "다이어트는 안 먹는 것도, 덜 먹는 것도 아니"라고 밝혔다.

이어 "관리를 불편한 일이라고 생각하지 않고 스트레스를 받지 않는 방향으로 받아들이는 것이 중요하다"며 "평소 관리가 그렇게 힘든 일이 아니라고 생각하며 살아간다"고 말했다.

무리하게 식사량을 줄이기보다 건강한 생활 습관과 긍정적인 마음가짐을 유지하는 것이 자신만의 관리 비결이라고 강조했다.

<뉴시스>