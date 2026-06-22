전국 곳곳 비·소나기…낮 최고기온 28도

월요일인 22일은 오전부터 저녁 사이 중부지방과 경북권 내륙을 중심으로 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 밤까지 전라권과 경남권에는 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 이날 예상 강수량은 ▲서울·인천·경기 5~40㎜ ▲강원 내륙산지 5~30㎜ ▲대전·세종·충남·충북 5~30㎜ ▲대구·경북 서부내륙 5~30㎜ ▲광주·전남·전북 10~40㎜ ▲부산·울산·경남 10~40㎜다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 교통안전 및 안전사고에 유의해야겠다.

전국이 대체로 흐리겠으나 중부지방은 오후부터 가끔 구름 많은 가운데 기온은 평년(아침 최저기온 17~20도, 낮 최고기온 24~29도)과 비슷하거나 조금 낮겠다.

이날 낮 최고기온은 21~28도를 오르내리겠다.

주요 지역 낮 기온은 서울 28도, 인천 27도, 수원 27도, 춘천 27도, 강릉 22도, 대전 27도, 청주 26도, 광주 25도, 대구 24도, 부산 25도, 제주 23도다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수 영향으로 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠다.

<뉴시스>