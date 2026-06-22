거장 호크니 장례…단 2명만 참석한 채 비공개로 치러져

파트너와 조카손자만 참석…"고인 생전 뜻에 따른 것"

내년 런던·요크셔·파리·LA 등지서 추모식

지난 11일(현지시간) 88세를 일기로 세상을 떠난 영국의 현대미술 거장 데이비드 호크니의 장례식이 단 두 명만 참석한 채 비공개로 치러졌다.



영국 BBC 방송과 일간 가디언은 21일 호크니의 홍보 담당자 에리카 볼턴을 인용해 호크니의 장례식이 이미 비공개로 열렸다고 보도했다.

데이비드 호크니. AP연합뉴스

장례식에는 호크니의 생전 뜻에 따라 그의 오랜 파트너인 장피에르 곤살베스 드 리마(61)와 조카손자인 사진작가 리처드 호크니(33)만 참석했으며, 그 외의 세부 사항은 공개되지 않았다.



두 사람은 모두 호크니가 2008년 설립한 데이비드 호크니 재단의 이사다.



볼턴은 "호크니의 장례 절차와 추모식에 대해 많은 문의를 받았다"며 "호크니의 분명한 뜻은 장례식에 그의 파트너와 조카손자만 참석하고 두 사람의 사생활이 존중돼야 한다는 것이었다"고 밝혔다.



이처럼 조촐하게 치러진 장례식은 호크니가 생전 보여온 소박한 태도와도 맞닿아 있다.



그는 1990년 기사 작위를 거절했으며, 그로부터 13년 뒤인 2003년 한 지역지와의 인터뷰에서 "나는 요란한 일을 좋아하지 않는다"며 "어떤 종류의 상도 중요하게 여기지 않는다. 나는 내 친구들을 중요하게 여긴다"고 이유를 밝힌 바 있다.



다만, 호크니의 삶과 작품 세계를 기리는 추모식은 그가 살았던 여러 도시에서 잇따라 열릴 예정이다.



첫 추모식은 내년 봄 런던에서 열리며, 이후 요크셔와 프랑스 파리, 미국 로스앤젤레스에서도 추모 행사가 이어진다. 요크셔는 호크니가 태어난 곳이며, 파리와 로스앤젤레스는 그가 생애 여러 시기에 머물렀던 도시들이다.



볼턴은 또 호크니의 개인 소장 작품 대부분이 그의 유산을 이어가기 위해 전 세계 재단과 공공기관에 기증될 예정이라고 전했다.



1937년 영국 요크셔주 브래드퍼드에서 태어난 호크니는 1960년대 팝아트 운동을 대표한 인물 중 한 명으로, 70년에 걸친 경력 동안 생동감 있는 색채와 혁신적인 표현으로 큰 사랑을 받았다.



그는 1960년대 미국 로스앤젤레스로 건너가 '더 큰 첨벙'(A Bigger Splash·1967) 등 햇살 가득한 수영장 그림으로 명성을 얻었다.



'예술가의 초상'(1972)은 2018년 뉴욕 크리스티 경매에서 9천30만달러(당시 환율로 약 1천19억원)에 낙찰되며 당시 생존 작가 경매 최고가 기록을 세웠다.



말년에는 아이패드 드로잉에 관심을 가지는 등 새로운 도구와 기법에 열려 있는 태도를 보였다.



호크니의 별세 소식에 찰스 3세 국왕은 그를 "수많은 이들에게 소중한 친구이자 영감"이었다고 추모했다.



키어 스타머 영국 총리도 "영국에서 가장 찬사를 받은 예술가 중 한 명"이었다며 애도를 표했다.

<연합>