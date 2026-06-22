TXT 연준, 8개월 만에 솔로 컴백…"고유한 정체성 더 드러냅니다"

4세대 K-팝 간판 보이그룹 '투모로우바이투게더'(TXT·투바투)의 연준이 8개월 만에 새 솔로 앨범을 낸다.

22일 소속사 빅히트 뮤직(하이브)에 따르면, 연준은 오는 7월10일 오후 1시 미니 2집 '노 레이블스: 파트 투(NO LABELS: PART 02)'를 발매한다.

지난해 11월 첫 솔로 앨범 '노 레이블스: 파트 원' 이후 첫 솔로 신보다.

연준은 이번 앨범을 통해 규정과 수식어를 벗어난 자신만의 고유한 정체성을 한층 선명하게 드러낼 예정이다. 타이틀곡 '아이스크림(Ice Cream)'은 쿨한 연인 관계를 아이스크림의 속성에 비유한 펑크 록(Funk rock) 장르의 곡이다.

이외에도 '바닐라(Vanilla)', '조금 서툴러도 다시(Baby Wassup?)' 등 총 6곡이 수록된다. 연준은 수록곡 작사에 직접 참여해 진정성을 더했다.

앨범 발매에 앞서 연준은 7월9일 오후 8시 서울 마포구 레이어스튜디오11에서 릴리스 파티(RELEASE PARTY)를 연다.

이날 무대에서 타이틀곡 '아이스크림' 퍼포먼스를 처음 공개한다. 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스를 통해 온라인 라이브 스트리밍도 전 세계에 병행 송출한다.

한편, 연준은 전날 '제35회 서울가요대상'에서 K-팝 월드 초이스 솔로 부문을 받았다. 사진가 페트라 콜린스와 협업한 사진전을 성료하는 등 음악과 패션을 아우르는 행보를 이어가고 있다.

<뉴시스>