한성숙, '모두의 창업' 정보유출에 "책임 통감…진심으로 사과"

"조사 결과 투명하게 공개…잘못·책임에 대해 엄정 조치"

한성숙 국무총리 후보자는 22일 중소벤처기업부 '모두의 창업' 프로젝트의 개인정보 유출 사고와 관련 "걱정과 불편을 겪은 이용자 여러분께 진심으로 사과드린다"고 말했다.



중기부 장관인 한 후보자는 이날 서울 통의동 금융감독원 연수원에 마련된 청문회 준비단 사무실에 출근하면서 이같이 밝혔다.

이어 "정부를 믿고 창업에 도전해준 여러분들의 신뢰를 지켜드리지 못했다"며 "주무 부처 장관으로서 무거운 책임을 통감하며 깊이 송구하다는 말씀을 드린다"고 거듭 사과했다.



한 후보자는 "모두의 창업은 완성된 결과물이 아니고, 함께 만들어가는 과정의 프로젝트라는 점에 주안점을 두고 시작했다"면서도 "그렇지만 어떠한 정책적 취지도 국민의 개인 정보와 신뢰를 지키지 못한 책임보다 앞설 수는 없다"고 강조했다.



이어 "중기부는 사고를 인지한 즉시 긴급 보안 조치를 시행했다"며 "현재 관계기관과 함께 사고 원인과 유출의 경위, 피해 범위를 조사하고 있으며, 보안 점검의 객관성과 전문성을 확보하기 위해 외부 보안 전문기관과 보안 진단과 개선대책 마련도 병행하겠다"고 밝혔다.



또 "무엇보다 피해를 보신 이용자 보호를 최우선으로 삼아 추가 피해가 발생하지 않도록 필요한 조치를 신속히 시행하는 한편 도전자의 아이디어가 안전하게 보호받을 수 있도록 대책도 마련하겠다"고 강조했다.



그러면서 "이번 사고와 관련해 사전에 제기된 여러 우려와 시스템 구축·운영 과정의 전반도 면밀히 살피고 필요한 조치가 적시에 이뤄졌는지, 관리 감독에 부족한 점이 없었는지도 철저히 확인하겠다"고 다짐했다.



아울러 "개인정보 보호와 보안관리 체계를 전면 재검토 하고 외부위탁업체에 대한 감독과 보안 취약점 점검을 강화하는 등 유사 사례가 재발하지 않도록 철저히 관리해 나가겠다"며 "조사 결과는 국민 여러분께 투명하게 공개하고 잘못과 책임에 대해선 엄정하게 조치하겠다"고 약속했다.



한 후보자는 "창업은 매우 중요한 청년정책이자 국가적 과제"라며 "이번 일로 청년들의 창업을 향한 열정과 도전 의지가 꺾여선 안 될 것"이라고 강조했다.



그러면서 "창업을 꿈꾸는 분들이 새로운 도전을 주저하는 일이 없도록 다시 살피겠다"며 "향후 참가자 여러분들도 직접 만나겠다"고 덧붙였다.



한 후보자는 "문제를 바로 잡고 안심하고 참여할 수 있는 공정하고 신뢰받는 사업으로 다시 세우겠다"며 "철저한 원인 규명과 책임 있는 후속 조치들을 통해 신뢰를 회복할 수 있게 최선을 다하겠다"며 머리를 숙였다.



앞서 중기부는 '모두의 창업' 프로젝트 합격자 5천명의 개인정보가 유출됐다고 밝혔다. 조사 결과 사건은 외부 공격이 아닌 해당 프로젝트의 참가자를 지원하는 업체로 참여한 기업이 해킹당하면서 발생한 것으로 드러났다.

<연합>