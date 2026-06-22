코스피, 장 초반 상승세 전환…개미 1조 매수에 9070선 회복

미국과 이란 간 종전 후속 협상 교착 소식에 약세로 장을 시작한 코스피가 장 초반 강세로 전환했다.

한국거래소에 따르면 22일 오전 9시36분 현재 코스피지수는 전 거래일보다 0.24% 상승한 9073.85를 나타내고 있다.

이날 1.08% 내린 8954.43에 장을 시작한 코스피는 개인 매수세에 힘입어 낙폭을 줄였고, 9시33분께 강세로 전환했다.

개인 투자자들이 유가증권 시장에서 1조원 이상의 주식을 사들이며 지수를 견인 중이다. 기관 역시 1000억원대 주식을 순매수 중이다. 반면 외국인은 1조2000억원대 순매도를 나타내고 있다.

코스피 대장주 삼성전자가 0.99% 하락한 35만500원을 나타내고 있는 가운데 SK하이닉스는 2.60% 오른 283만6000원을 나타내고 있다.

SK스퀘어와 삼성물산은 5%대 상승 중이다. 한화에어로스페이스, 삼성전기도 강세다.

코스닥지수는 전 거래일보다 1.00% 상승한 976.30을 나타내고 있다.

코스닥은 0.94% 내린 957.49에 거래를 시작했지만 개장 직후 외국인과 기관의 매수세가 몰리며 강세로 전환했다.

코스닥 시장에서 외국인이 1000억원대, 기관이 800억원대 순매수를 나타내고 있다. 반면 개인은 1900억원대 순매도세를 보이고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 "미국과 이란의 후속 협상을 놓고 불안 심리를 자극할 만한 뉴스플로우가 출현할 수 있지만 지난주 내내 유가의 상방 압력이 크지 않았다는 점에 주목해야 한다"며 "시장은 여전히 종전에 무게 중심을 두고 있기에 전쟁 불안 관련 뉴스플로우가 출현하더라도 노이즈로 받아들이는 것이 적절하다"고 언급했다.

한 연구원은 "이번주 최대 이벤트는 한국시간 25일 새벽 발표되는 미국 마이크론 실적"이라며 "반도체, IT하드웨어 쏠림 현상이 주된 관심사이며 이번주에도 펀더멘털과 무관한 주가 및 수급 변동성에 대비할 필요가 있다"고 조언했다.

<뉴시스>