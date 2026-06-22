제주 5번째 국제학교 ‘FSAA’ 착공… ‘한화포레나 제주에듀시티’ 수혜 주목

제주영어교육도시 내 다섯번째 국제학교 설립 공사가 본격화하면서 인근에 분양 중인 ‘한화포레나 제주에듀시티’에 주목된다.

22일 제주국제자유도시개발센터(JDC)에 따르면, ‘풀턴 사이언스 아카데미 애서튼(FSAA)’은 28일 오후 2시 제주신화월드에서 기공식을 개최했다.

한화 건설부문이 분양 중인 ‘한화포레나 제주에듀시티’ 조감도. 한화 제공

FSAA는 미국 조지아주 애틀랜타의 명문 사립학교 ‘풀턴 사이언스 아카데미’의 첫 글로벌 캠퍼스로 STEM(과학∙기술∙공학∙수학) 교육 중심의 이공계 특화 사립학교다. 유치원부터 12학년까지 총 1354명 정원으로 운영될 계획이다. 올해 3분기 온라인 학교 설명회와 내년 8월 공식 입학 설명회가 예정됐으며 2028년 8월 개교를 목표로 한다.

졸업생 75%가 아이비리그를 비롯한 미국 상위 50개 대학에 진학하는 등 상위 1% 명문학교인 FSAS의 글로벌 캠퍼스 착공이 본격화하면서 제주영어교육도시에 대한 관심도 고조되고 있다. 영어교육도시 학생 정원도 크게 증가될 것으로 기대되는 만큼, 분양 중인 ‘한화포레나 제주에듀시티’도 함께 주목받고 있다.

한화 건설부문이 분양 중인 ‘한화포레나 제주에듀시티’ 조감도. 한화 제공

한화 건설부문이 분양 중인 한화포레나 제주에듀시티는 서귀포시 대정읍 보성리 일대에 지하 1층∼지상 5층, 29개동, 전용 84∼210㎡ 총 503세대 규모로 들어서는 단지다. 현재 준공이 완료돼 즉시 입주가 가능하다.

이 단지는 제주영어교육도시와 차량 5분 거리에 위치해 교육 수요가 풍부하다. 단지 내 셔틀버스를 운영해 통학과 출퇴근 편의를 지원한다. 제주영어교육도시에는 한국국제학교 제주(KIS)와 노스런던컬리지에잇스쿨 제주(NLCS), 브랭섬홀 아시아(BHA), 세인트존스베리아카데미 제주(SJA) 등이 운영 중이다.

일반 아파트 대비 30cm 높은 2.6m 높이의 천장고 설계와 층간소음을 최소화하기 위한 60㎜ 완충제를 사용해 개방감 있고 조용한 주거환경을 제공한다. 골프 트레이닝센터, 피트니스센터, 게스트하우스, 독서실, 스터디룸 등 다양한 커뮤니티 시설이 설치돼 단지 내에서도 학업과 운동, 취미활동 등에 집중할 수 있는 환경을 제공한다. 아울러 세대 당 1.92대 규모의 지하주차장을 조성해 지상에 차가 없는 공원형 단지를 완성했다.

조성준 한화 건설부문 분양소장은 “최근 비인가 국제학교의 위험성이 알려지면서 검증된 제주영어교육도시 인기는 더욱 높아지는 분위기”라며 “풀턴 사이언스 아카데미 애서튼이 예정대로 기공식을 개최하면서 한화포레나 제주에듀시티의 분양 문의도 증가하는 추세”라고 전했다.