경북도, 미래 신산업 기반 구축 가속화…국비 300억원 확보

산업혁신기반구축사업 3개 과제 선정, 미래기술 선도 기반 마련

꿈의 신소재 ‘그래핀’ 전주기 지원 체계 ‘전자유리’ 상용화 거점 구축

제조AI 생태계 확산, 온디바이스 인공지능(AI) 기술의 실증 및 현장 적용 지원

경북도는 산업통상부가 주관하는 2026년 제2차 산업혁신기반구축사업 3개 과제가 공모에 선정, 국비 300억원을 확보했다고 22일 밝혔다

선정된 공모는 ▲그래핀 2차원 나노소재 인공지능(AI)기반 소재·부품 실증 기반 구축 ▲초정밀 나노기술 적용 전자유리 부품소재 상용화 기반 구축 ▲제조 특화 온디바이스 인공지능(AI)기반 자율제조 실증 기반 구축 등이다.

‘산업혁신기반구축사업’은 중소·중견기업이 직접 구축하기 힘들지만 산업기술개발에 필수적인 공동 활용 연구개발(R&D) 인프라를 연구기관·대학 등 비영리 연구기관에 구축해 기업의 기술혁신 활동을 지원하는 사업이다.

◆꿈의 신소재, 그래핀 상용화 시대 앞당긴다

먼저, 그래핀 산업 육성을 위한 ‘그래핀 2차원 나노소재 인공지능(AI)기반 소재·부품 실증기반 구축 사업’을 2026년부터 2030년까지 총사업비 143억원(국비 100억 원)을 투입해 추진한다.

그래핀은 강철보다 200배 이상 강하면서도 구리보다 높은 전기 전도성을 갖는 꿈의 신소재로 평가받고 있다

하지만, 우리나라는 우수한 연구 개발 역량에도 불구하고, 실증 인프라가 없어 산업화에 어려움을 겪어 왔다.

이번 공모 선정을 통해 이런 한계를 극복하고, 그래핀 공정 검증 및 제품을 실증할 수 있는 국가 차원의 기반 시설을 구축하게 되며, 국내 최초로 그래핀 소재 합성부터 전사, 분석·평가, 반도체·센서 응용소자 제작, 시제품 제작 및 사업화 지원까지 전주기 지원 체계를 갖추게 된다.

사업은 포스텍 나노융합기술원이 주관하게 되며, ▲클린룸 기반 그래핀 제조 장비 및 공정환경 구축 ▲그래핀 소재 품질평가 및 특성 분석 체계 구축 ▲그래핀 응용 제품화 공정 지원 기반 구축 ▲그래핀 상용화 지원 공정 기술개발 및 기업 지원 등을 추진한다.

◆반도체·디스플레이 등 시장 게임체인저 ‘전자유리’, 구미가 상용화 이끈다

‘초정밀 나노기술 적용 전자유리 부품소재 상용화 기반 구축 사업’은 총사업비 143억원(국비 100억원)을 투입해 추진하며, 인공지능(AI) 반도체, 차세대 디스플레이, 로봇, 모빌리티 등 미래첨단산업에 활용되는 전자유리 소재·부품의 상용화 지원 체계를 마련하는 것이 핵심이다.

전자유리는 기존 유기 소재·기판이 가진 열변형, 신호손실, 정밀가공 한계 등을 보완할 수 있는 고기능성 유리 소재로, 반도체 패키징용 유리기판, 초박형 디스플레이 유리, 고주파 통신부품, 자율주행 센서 보호유리 등 다양한 분야로 활용 범위가 확대되고 있다.

이번 사업은 2026년부터 2030년까지 구미전자정보기술원을 중심으로 ▲전자유리 설계·해석, 초정밀 가공, 기능성 나노코팅, 성능·신뢰성 평가 장비 ▲기업지원 체계를 구축한다.

한국생산기술연구원과 한국화학융합시험연구원이 함께 참여해 소재·코팅 기술지원과 시험·평가·인증 지원 기능을 보강하고, 지역 기업의 시제품 제작, 공정기술 고도화, 성능 검증, 환경규제 대응 등을 지원할 계획이다.

경북도는 이번 사업을 통해 구미를 전자유리 소재·부품 상용화 지원 거점으로 육성하고, 지역 제조기업이 반도체·디스플레이 등 첨단산업 공급망에 진입할 수 있도록 적극 지원할 계획이다.

◆온디바이스 인공지능(AI) 기술로 제조 현장 혁신

‘제조 특화 온디바이스 인공지능(AI)기반 자율제조 실증 기반 구축 사업’은 2026년부터 2030년까지 5년간 국비 100억원을 포함한 총사업비 195억원이 투입된다. 한국로봇융합연구원이 주관하고 경북도와 포항시가 기반시설 구축을 지원한다.

최근 제조업 현장에서는 생산성 향상과 인력난 대응을 위한 인공지능(AI) 기반 자율제조 수요가 확대되고 있으나, 기존 클라우드 기반 인공지능(AI) 기술은 데이터 처리 지연과 보안 문제 등으로 현장 적용에 한계가 있었다.

반면 ‘온디바이스 AI(On-Device AI)’는 별도의 서버 연결 없이 장비 스스로 데이터를 분석하고 판단해 공정 이상 상황에 즉시 대응할 수 있어 생산성과 품질 향상에 효과적이다.

이 사업은 첨단소재부품산업 제조공정의 자율제조 전환을 목표로, 제조 현장에 직접 적용 가능한 경량화 온디바이스 AI 기술의 실증과 확산을 위한 인프라 구축 및 기술개발 지원 체계 마련을 중점 추진한다.

주요 내용으로는 ▲제조특화 온디바이스 인공지능(AI) 팩토리 실증 인프라 구축 ▲중소·중견기업 대상 온디바이스 인공지능(AI) 전환 전주기 지원 ▲수요·공급·인공지능(AI) 기업 협업 기반의 기술제품 사업화 지원 등을 추진한다.

또한 기업들은 시제품 제작과 기술지도, 현장 실증 지원을 통해 공정 불량 감소, 생산 효율 향상, 설비 운영 최적화 등 제조 경쟁력 강화 효과를 기대할 수 있다.

양금희(사진) 경북도 경제부지사는 “급격하게 변화하는 첨단기술 경쟁에서 우위를 선점하기 위해서는 연구 시설 및 장비의 선제적인 구축이 매우 중요하다"며 "앞으로도 적극적인 공모사업 대응을 통해 미래 신산업 육성은 물론 경상북도 첨단산업의 글로벌 경쟁력 확보를 힘쓰겠다”고 밝혔다.