서현, 생일 맞아 상처입은 유기견 찾았다

배우 서현이 생일을 앞두고 팬들과 뜻깊은 나눔을 실천했다.

소속사 매니지먼트꿈은 22일 서현이 전날 생일을 맞아 팬들과 함께 경기 안성시에 위치한 평강공주 유기동물보호소를 찾아 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.

이날 서현은 팬들과 함께 보호소 견사 청소, 유기견 케어 및 산책 등에 임했다. 추첨을 통해 선정된 팬 50명이 함께 참여해 의미를 더했다.

반려견 브랜드 퍼피즈(PPZ)는 서현과 함께 유기견들을 위한 화식(자연식 사료) 및 간식 5000개를 후원했다.

서현은 "생일을 맞아 가장 소중한 팬들과 발맞추어 작은 생명들에게 따뜻한 온기를 전할 수 있어 평생 잊지 못할 뜻깊은 선물을 받았다"고 말했다.

이어 "보호소의 아이들을 위해 한마음 한뜻으로 귀한 시간을 함께해 준 팬분들께 진심으로 감사드린다"고 했다.

또 "언제나 든든한 버팀목이 돼 주는 팬분들과 앞으로도 함께 따뜻한 발걸음을 이어가며, 더욱 의미 있는 추억들을 채워나가고 싶다"고 덧붙였다.

서현은 하반기 극장 개봉 예정인 영화 '왕을 찾아서'를 통해 관객을 만날 예정이다.

서현은 1991년 6월28일생이다.

<뉴시스>