올해 운전면허 따면 최대 70만원 지원금…지역별 조건과 신청 방법은?

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지.

운전면허 학원비와 시험 응시료가 최대 100만 원 수준까지 급등하면서 청년층의 경제적 부담이 커지고 있다. 이에 전국 주요 지방자치단체는 청년들의 이동권 확보와 구직 활동을 돕기 위해 운전면허 취득 비용을 최대 70만 원까지 지원하는 사업을 본격적으로 시행한다. 지역별로 예산과 지급 기준이 다르므로 본인의 거주지와 연령 조건에 맞는 지원 정책을 확인하는 과정이 필수적이다.

◆ 지역별 지원 금액 및 세부 기준 차이

22일 세계일보 취재를 종합하면 ‘2026년 청년 운전면허 지원금’은 각 지방자치단체의 자체 예산으로 운영된다. 따라서 거주하는 지역에 따라 지원 규모와 혜택이 다르게 적용된다.

전국적으로 가장 높은 지원금을 지급하는 곳은 경상남도 의령군 등 일부 지자체로 최대 50만 원에서 70만 원까지 취득 비용을 보조한다.

경상남도 김해시는 18세부터 45세 이하 미취업 청년을 대상으로 수강료와 응시료의 60퍼센트를 최대 50만 원 한도 내에서 현금으로 지급하는 것으로 전해졌다.

경기도 내 여러 지자체 역시 30만 원에서 50만 원 수준의 지원 사업을 전개하고, 서울과 인천은 응시료 실비 명목으로 10만 원에서 20만 원 내외를 지원하는 데 초점을 맞추고 있다.

◆ 신청 자격과 중복 수혜 주의사항

지원금을 받기 위한 기본 조건은 연령과 거주지 그리고 취업 여부로 나뉜다. 대부분의 지자체는 18세에서 39세 혹은 45세 이하의 미취업 청년을 우선 지원 대상으로 선정한다.

신청 시점 기준으로 해당 지역에 주민등록을 두고 일정 기간 이상 거주해야 한다는 요건도 존재한다.

특히 주의할 점은 타 기관의 지원 사업과 중복 수혜가 불가능하다는 것이다.

고용노동부의 국민취업지원제도나 서울시 청년수당 등을 통해 이미 구직 활동 비용을 지원받고 있는 경우 운전면허 지원금 심사에서 제외될 확률이 높다.

또 결제 영수증이나 학원 수강 증명서 그리고 면허증 사본 등 비용 지출을 증빙할 수 있는 실물 자료를 제출해야만 환급이 이루어지므로 관련 서류를 미리 챙겨야 한다.

다만 지자체 청년 지원사업은 매년 예산과 대상·금액이 바뀌고 선착순으로 조기 마감되는 사례가 많아, 접수 기간이 남아 있더라도 올해 기준 공고를 거주지별로 반드시 재확인할 필요가 있다.

◆ ‘청년 운전면허 지원금’ 신청 방법은?

지원금을 수령하기 위해서는 본인의 거주지와 취업 여부, 실제 결제 및 합격 내역을 입증할 수 있는 서류들을 빠짐없이 구비해야 한다.

필요한 서류는 △신규 발급된 운전면허증 사본 △운전전문학원 수강료 결제 영수증 △시험 응시확인서 또는 최종 합격 확인서 △건강보험 자격득실확인서(미취업 상태 입증용) △본인 명의 통장 사본 △주민등록초본 (관할 거주지 확인용) 등이다.

접수 절차는 행정 편의성을 고려해 ‘전면 비대면’으로 진행된다. 각 지자체는 청년 전용 디지털 플랫폼을 창구로 활용해 지원자들의 접근성을 대폭 끌어올렸다.

지역별 신청 경로를 살펴보면, △서울시 거주자는 ‘서울청년포털 청년몽땅정보통’에 접속해 신청할 수 있다.

경기도민의 경우 ‘경기청년포털’이나 ‘잡아바 어플라이’ 통합 시스템을 활용하면 된다.

그 외 지역 거주 청년들은 현재 거주 중인 관할 시·군·구청 홈페이지의 ‘청년정책/지원사업’ 게시판을 확인하거나, 인근 주민센터를 통해 지역별 맞춤형 신청 방법을 안내받을 수 있다.