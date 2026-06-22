21일 스위스서 이란·미국 협상 진행



이란 석유 수출 허가 발급·동결 자금 해제 논의도

대변인 "레바논 포함 모든 전쟁 종식돼야 할 것"

실무는 22일 중재국 참석 회담에서 이어가기로

이란 대미 협상단 대변인은 21일(현지시간) 스위스에서 열린 미국과 협상에서 진전이 있었다고 밝혔다.



에스마일 바가이 대변인은 22일 이란 국영방송에 "호르무즈 해협의 안전한 선박 통항과 관련한 메커니즘을 마련하기로 (미국과) 합의했으며 이는 중요한 사안"이라고 말했다.

이란 외무장관 세예드 압바스 아라그치(가운데)가 2026년 6월 21일 일요일 이른 아침 스위스 루체른 인근 오뷔르겐에 있는 뷔르겐슈토크 리조트에 도착하고 있다. AP연합뉴스

또 "이란의 석유 수출에 필요한 허가 발급과 동결 자금 해제를 논의했고 이는 매우 중요한 사안으로, 상당한 진전이 이뤄졌다"고 전했다.



그는 "레바논을 포함한 모든 전선에서 전쟁이 종식돼야 한다"며 "현 단계에서 협상단의 업무는 끝났지만 양해각서의 효과적 이행에 필요한 사안들에 대해 실무팀은 내일 작업을 중재국이 참석한 회담에서 이어가기로 했다"고 설명했다.



그러면서 "양해각서 13조에 따라 최종 합의를 위한 협상에 진입하려면 이런 조건들이 먼저 이행돼야 한다"고 강조했다.



종전 양해각서 13조는 레바논 등 모든 전선의 전쟁 종식, 미국의 해상봉쇄 해제, 이란의 호르무즈 해협 재개를 비롯해 이란산 원유·석유화학 제품 수출 허가, 이란 동결자금 해제 등 제재에 대한 조치가 이뤄져야 최종 협상을 시작한다는 내용이다.



바가이 대변인은 "우리는 매우 긴 하루를 보냈다. 회담은 일요일(21일) 오전부터 시작해 18시간 동안 이어졌다"며 회담 경위도 전했다.



그는 "4자회담 도중 미국의 위협적인 발언이 공개됐고 이란은 이런 조건에선 회담을 지속할 용의가 없다고 선언했다"며 "(중재국) 카타르, 파키스탄이 대화를 지속시키려고 노력했지만 우리는 이를 거부했다"고 말했다.



이어 "상대방이 의무를 이행하도록 그들의 덜미를 잡고 압박해야 한다는 게 이란 협상단의 입장"이라며 "상대방의 약속 불이행에 대한 우려를 표명했고 특히 시온주의 정권(이스라엘)의 지속적 휴전 위반을 지적했다"고 덧붙였다.

<연합>