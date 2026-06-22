박봄, 내추럴 메이크업으로 전한 근황…청초한 비주얼 눈길

가수 박봄이 진한 화장을 많이 덜어낸 청순한 이미지를 선보이며 팬들의 관심을 모으고 있다.

가수 박봄이 진한 화장을 많이 덜어낸 청순한 이미지를 선보였다. 박봄 사회관계망서비스(SNS)

박봄은 21일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “박봄 묶은 단발머리”라는 짧은 글을 게재했다. 게시글에 그가 글과 함께 공개한 여러 장의 사진에는 더운 날씨 속 머리를 묶은 채 셀카를 촬영하는 그의 모습이 담겼다.

사진 속 그는 기존의 비주얼과는 또 다른 매력을 드러냈다. 그동안 박봄의 대중적인 이미지는 강렬한 인상을 강조하는 형태의 아이라인과 짙은 아이 메이크업으로 독보적인 메이크업이다. 그러나 이번에는 특히 한층 자연스러워진 메이크업 스타일을 선보였다. 그는 과감한 라인 연출을 줄이고, 가벼운 메이크업으로 부드럽고 맑은 분위기를 완성했다.

렌즈 선택에서도 변화가 엿보였다. 이전에는 화려한 느낌을 강조하는 컬러 렌즈를 착용하는 경우가 많았지만, 이번에는 자연스러운 브라운 계열 렌즈를 선택해 보다 친근하고 청순한 이미지를 부각시켰다.

사진 속 박봄은 군더더기 없는 스타일링과 차분한 분위기로 시선을 사로잡았다. 과하지 않은 메이크업과 자연스러운 헤어스타일, 그리고 회색 나시가 조화를 이루며 청초한 매력을 한층 돋보이게 만들었다. 팬들 역시 새로운 분위기에 긍정적인 반응을 보이며 다양한 의견을 남기고 있다.

한편 박봄은 최근 소속사와의 계약 종료 소식을 전한 바 있다. 또한 지난해 8월에는 건강상의 이유로 활동을 잠시 중단하며 휴식기를 가진 것으로 전해진다.

이후 꾸준히 근황을 전하며 팬들과 소통을 이어오고 있는 가운데, 최근 공개된 사진에서는 한층 편안하고 자연스러운 모습으로 눈길을 끌고 있다. 새로운 스타일 변신으로 관심을 모은 박봄이 앞으로 어떤 활동과 행보를 보여줄지 팬들의 기대가 이어지고 있다.