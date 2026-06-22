알츠하이머병 진행 위험, 혈액·뇌영상 활용 ‘6단계’ 예측 기준 마련

알츠하이머병 진행위험을 단계별로 구분할 수 있는 6단계 기준이 마련됐다. 혈액·뇌영상 검사, 나이 등 다양한 정보를 분석해 기존의 인지상태 중심 3단계 분류에서 확대했다.

질병관리청 국립보건연구원은 22일 국내 노인성 치매환자 코호트 참여자 1263명의 인지기능 검사를 활용한 이러한 조사 결과를 발표했다. 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스’에 게재됐다.

알츠하이머병 진행위험을 단계별로 구분할 수 있는 6단계 기준이 마련됐다. 게티이미지뱅크

알츠하이머병은 치매의 가장 흔한 원인질환으로 인지정상(기억력에 문제가 없는 상태)에서 경도인지장애, 치매로 이어지는 연속적 경과를 보인다. 그러나 같은 인지단계에 있어도 실제 질병의 진행 속도와 악화 위험은 개인마다 다르게 나타날 수 있다.

연구진은 혈액·뇌영상 검사, 나이 등 다양한 정보를 분석해 ‘인지정상, 경도인지장애, 치매’로 나뉘는 기존 3단계 분류보다 더 세밀하게 진행위험을 구분할 수 있는 6단계 예후 체계를 개발했다.

단계가 높을수록 인지기능과 일상기능 저하가 더 뚜렷하게 나타났다. 특히 기존의 인지상태 분류만으로는 구분하기 어려웠던 진행속도의 차이를 다양한 정보를 통합해 단계적으로 설명할 수 있었다.

향후 진행위험이 높은 대상자에 대한 조기 선별, 추적관찰 및 상담, 조기개입 연구의 우선순위 설정, 예후 예측모델 개발 등에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

다만 이번 예후 체계는 치료 여부를 직접 결정하는 임상도구가 아니라 연구 목적으로 구분하기 위한 예측체계다. 실제 치료제 사용 여부는 아밀로이드 병리 확인, 치료 적합성 평가, 안전성 평가 등 별도의 임상적 판단이 필요하다.

연구진은 “알츠하이머병은 같은 인지단계에서도 진행 양상이 다양하기 때문에 축적된 여러 정보를 함께 분석하는 것이 중요하다”며 “이번 연구를 토대로 한국인 알츠하이머병 환자의 질병 경과를 보다 정밀하게 이해하고, 예후 예측 연구를 고도화해 나가겠다”고 설명했다.

김원호 국립보건연구원 만성질환융복합연구부 부장은 “이번 성과는 치매 코호트에 축적된 임상정보와 영상, 혈액 바이오마커 자료를 연계 분석해 도출한 결과”라며 “앞으로 유전체와 생체자원, 생활습관 정보 등을 추가로 연계해 치매 진행 예측모델을 고도화하고 맞춤형 예방·관리전략 개발로 이어질 수 있도록 후속 연구를 추진하겠다”고 강조했다.

임승관 질병청장은 “치매는 고령사회에서 국민 부담이 큰 대표적인 뇌질환으로 조기 발견뿐 아니라 진행을 늦추기 위한 과학적 근거 마련이 중요하다”며 “한국인 특성을 반영한 치매 연구자원을 지속적으로 축적·개방해 치매 극복과 국민 건강증진에 기여할 것”이라고 말했다.