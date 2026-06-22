시총 1위 위협하는 SK하이닉스…삼전의 98%까지 추격

보통주 기준, 격차 37조원대로 좁혀져…삼전 우선주 합치면 여유

SK하이닉스가 연일 급등하며 국내 증시 대장주인 삼성전자를 바짝 추격하고 있다.



22일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 3분 기준 SK하이닉스[000660] 시가총액은 2천50조884억원으로 집계됐다.

경기 이천시 SK 하이닉스 본사 모습.

이는 같은 시각 삼성전자[005930] 시가총액(2천87조1215억원)의 98.23%에 해당한다. 두 종목 시가총액 격차는 37조331억원에 불과하다.



국내 증시 '투톱'인 삼성전자와 SK하이닉스가 AI 혁명에 따른 강력한 반도체 수요를 바탕으로 질주를 이어온 가운데, SK하이닉스가 상대적으로 삼성전자보다 더 높은 주가 상승률을 기록한데 따른 것이다.



이날도 SK하이닉스 주가는 5%대의 상승을 기록하고 있는데 반해 삼성전자는 1%대의 상승에 그치고 있다.



삼성전자는 1999년 7월 29일 처음으로 국내 주식시장 시가총액 1위를 기록했고, 이후 잠시간 등락을 거듭했으나, 2000년 11월 21일 이후로는 한 차례도 1위에서 내려온 적이 없었다.



그런 만큼 SK하이닉스 시가총액이 삼성전자를 앞지른다면 무려 25년 7개월여만에 2위로 내려오는 것이 된다.



다만, 삼성전자 우선주(삼성전자우[005935]·181조7천371억원)까지 포함할 경우 국내 반도체 산업을 대표하는 양 기업의 시가총액 격차는 아직 상당한 것으로 볼 수 있다.



이 시각 현재 삼성전자와 삼성전자우의 합산 시가총액은 2천268조8천585억원으로 SK하이닉스 시총의 110.67% 수준이다.



삼성전자 주가는 올해 들어 197.7% 급등했다.

사진=연합뉴스

하지만 SK하이닉스는 같은 기간 341.9%나 오르면서 더 가파른 상승률을 나타내고 있다.



상승률 격차의 주된 배경으로는 인공지능(AI) 붐에 따른 글로벌 주식시장 전반의 '반도체 쏠림' 심화가 꼽힌다.



SK하이닉스는 고대역폭메모리(HBM) 등 반도체 집중도가 높은 반면, 삼성전자는 반도체 외에도 스마트폰, 가전, 디스플레이 등 방대한 포트폴리오를 지닌 탓에 최근의 반도체 초강세 수혜를 온전히 받지 못하고 있다는 것이 시장의 대체적 시각이다.



이밖에 올해 하반기 SK하이닉스의 미국주식 예탁증서(ADR) 상장이 이뤄질 것이란 기대감도 SK하이닉스 주가에 영향을 미치는 요인으로 꼽힌다.



SK하이닉스는 지난 3월 미국 ADR 상장을 위한 공모 등록신청서(Form F-1)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.



ADR은 외국 기업이 미국 증시에서 자사 주식을 거래할 수 있도록 발행하는 증권으로, 글로벌 투자자 접근성을 확대하는 수단으로 활용된다.

<연합>