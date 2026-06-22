안영미, 첫째 이어 둘째도 美서 낳나 '추측'

코미디언 안영미가 둘째 출산을 앞두고 휴식기에 들어간 가운데, 첫째에 이어 둘째도 미국에서 출산할지 관심이 쏠린다.

안영미는 지난 21일 자신의 소셜미디어에 "건강하고 씩씩하게 잘 순산하고 돌아오겠다"며 MBC FM4U '두시의 데이트 안영미입니다' 청취자들에게 인사했다. 그는 "저 없는 동안에 다른 라디오는 가지 않았으면 좋겠다. 제가 항상 모니터 하고 있을 텐데 스페셜DJ 우쭈쭈는 적당히 부탁드리겠다"고 덧붙였다.

안영미. 안영미 인스타그램

안영미는 지난 2월 '두시의 데이트 안영미입니다'에서 둘째 임신 소식을 직접 알렸다. 당시 그는 "둘째를 임신했다"며 "노산이다 보니 조심하느라 말을 못 하고 참고 있다가 처음 얘기한다"고 밝혔다.

이어 "태명은 첫째 딱콩이 동생, '딱동'이다. 딱콩이가 여름둥이다. 한창 더울 때 7월에 출산했는데, 둘째도 7월에 낳는다. 잘하면 생일도 겹칠 것 같다. 둘째도 제왕절개할 거다. 성별은 아들"이라고 말했다.

안영미는 2020년 미국에서 직장 생활 중인 비연예인 남성과 결혼했다. 2023년 7월 미국에서 첫째 아들을 출산했다.

첫째 출산을 앞두고 미국행을 택한 것을 두고 일부에서 여러 반응이 나오자, 안영미는 당시 자신의 소셜미디어 댓글을 통해 입장을 밝힌 바 있다.

그는 "소중한 임신 기간, 출산, 육아를 어떻게 오롯이 혼자 할 수 있겠나"라며 "사랑하는 남편과 함께해야지"라고 설명했다. 또 "남편이 베트남에 있든 필리핀에 있든 갔을 것"이라고도 했다.

다만 안영미가 둘째를 어디에서 출산할지는 아직 직접 밝히지 않았다.

<뉴시스>