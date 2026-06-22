이란 전쟁에 美국방부 비용 61조원…물가·금리에도 전방위 충격

탄약비만 40조 육박…토마호크 1천발 사용에 무기 재고도 부담

"유가 상승에 가계 253달러 추가 부담"…美 물가 3년여만에 4%대 진입

이란 전쟁으로 미 국방부가 부담한 직접 비용만 약 400억달러(한화 약 61조4천억원)에 달한다는 분석이 나왔다.



전쟁 비용은 탄약과 장비 손실 등 군사비 지출에 그치지 않고 유가와 물가, 금리 상승 압력으로 이어지며 미국 경제 전반에 충격을 안기고 있는 것으로 나타났다.

치솟은 미 휘발유 가격. EPA연합뉴스

CNN 방송은 21일(현지시간) 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)가 곧 발표할 분석의 예비 수치를 인용해 이같이 보도했다.



이 수치는 탄약 비용과 파괴된 장비, 미군 기지 피해 등을 포함한 것이다.



이는 전쟁으로 새로 발생한 직접 비용을 중심으로 추산한 것으로, 미 국방부 예산에 이미 반영돼 있던 병력·장비 운용 등 기존 작전 비용은 포함하지 않아 실제 비용은 이보다 더 클 것으로 보인다.



탄약 비용만 전체의 3분의 2가량인 260억달러(약 39조9천억원)에 달한 것으로 추산됐다.



CSIS의 마크 캔시언 선임고문은 탄약이 가장 큰 지출 항목이었다며 장거리·고성능·고가 무기가 "대량 사용됐다"고 설명했다.



토마호크 미사일의 경우 한 발당 가격이 약 250만달러인데, 미국은 이번 전쟁에서 약 1천발을 사용한 것으로 분석됐다.



전쟁은 미국의 무기 비축량에도 부담을 줬다.



전문가들과 당국자들은 미군이 핵심 미사일 재고의 상당 부분을 사용했다고 분석하고 있다.



시기별로는 전쟁 초기에 비용이 집중된 것으로 분석됐다.



CSIS에 따르면 전쟁 첫 100시간에 들어간 비용은 37억달러였고, 전쟁 12일째 누적 비용은 약 165억달러로 불어났다. 이후 공격 빈도와 고가 무기 사용이 줄면서 하루 비용은 점차 낮아진 것으로 집계됐다.



미 국방부는 800억달러 규모의 추가 예산도 요청한 것으로 알려졌다.



미 정부 소식통 2명은 국방부가 이 같은 규모의 추경을 요청했으며, 이 가운데 이란 전쟁에 따른 단기 소요 금액은 200억달러 미만이라고 전했다.



전쟁 비용은 국방비에만 그치지 않고 미국 경제 전반에 연쇄 충격으로 작용하고 있다.



전쟁 여파로 휘발유 가격은 미국 전역 평균 갤런당 3달러 미만에서 전쟁 기간 상당 부분 4달러를 훌쩍 넘는 수준으로 올랐다.



브라운대의 에너지 비용 추적 지표에 따르면 미국 가계는 전쟁이 없었을 경우 부담했을 금액보다 253달러 이상을 추가 지출한 것으로 나타났다.



미국의 전략비축유도 1983년 이후 최저 수준으로 떨어졌다.



전략비축유와 별개로 석유 유통의 핵심 거점인 오클라호마주 쿠싱 저장시설도 압박받고 있다.



미 에너지정보청은 지난주 쿠싱 저장 탱크에 남은 석유가 2천만배럴에 불과하다고 밝혔다.



전쟁에 따른 에너지 가격 상승이 인플레이션을 자극하면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 부담은 커지고 있다.



미 노동통계국의 최근 자료에 따르면 5월 미국의 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 4.2% 상승했는데, 이는 2023년 4월(4.9%) 이후 3년 1개월 사이에 가장 높은 상승률이다.



트럼프 대통령의 공개적인 금리 인하 요구에도 불구하고, 고물가 지속은 트럼프 대통령이 직접 선택한 케빈 워시 신임 의장이 이끄는 연준이 지난주 금리 인하에 나서지 않은 배경이 됐다고 CNN은 분석했다.

<연합>