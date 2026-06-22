오혜수, 깜짝 결혼·출산 발표…"소중한 존재 만나"

배우 오혜수가 결혼과 출산 소식을 전했다.

오혜수는 21일 소셜미디어에 "정말 오랜만에 인사드린다. 지난 몇 년 동안 제 삶에는 참 많은 변화가 있었다"며 말문을 열었다.

그는 "평생의 반려자를 만나 새로운 가정을 꾸리게 됐고, 제 세상을 완전히 바꿔놓은 소중한 존재들을 만났다"며 결혼과 출산 소식을 전했다. 이와 함께 딸과 함께 잔디밭에서 뛰어노는 사진을 공개해 눈길을 끌었다.

오혜수는 "제 일상은 이전과는 전혀 다른 빛깔로 채워지기 시작했다. 그 과정 속에서 저는 많은 것을 배우고 성장하며 배우가 아닌 한 사람으로서 스스로를 돌아볼 수 있게 됐다. 그렇게 시간을 보내다 보니 자연스럽게 활동도, 이 공간도 오래 비워두게 됐다"고 설명했다.

그는 "여전히 연기를 사랑하고, 앞으로도 배우로서 좋은 작품과 좋은 모습으로 인사드리고 싶다"며 "배우 오혜수의 모습뿐 아니라, 한 사람으로서 살아가며 경험하고 느끼는 다양한 이야기들도 이곳에서 조금씩 나누어보려 한다"고 더 활발한 활동을 예고했다.

오혜수는 2017년 웹 드라마 '열일곱'으로 데뷔했다. 2022년 넷플릭스 오리지널 시리즈 '지금 우리 학교는'에 민은지 역으로 출연해 주목받았다. ENA 드라마 '이상한 변호사 우영우', 웹 드라마 '콜 때리는 그녀들' 등에 출연했다.

<뉴시스>