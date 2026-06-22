부산교육청, 초등5~고등2 대상 ‘AI·로봇 교육’ 프로그램 운영

부산시교육청이 초·중·고교생의 미래 핵심 역량을 키우기 위해 ‘인공지능(AI)·코딩(로봇) 교육’을 본격 가동한다.

22일 부산교육청에 따르면 24일부터 초등 5학년~고등 2학년을 대상으로 ‘AI·로봇 교육’ 기초 및 심화과정 프로그램을 운영한다.

부산교육청이 24일부터 초등 5학년~고등 2학년을 대상으로 ‘인공지능(AI)·코딩(로봇) 교육’ 프로그램을 운영한다. 사진은 ‘AI·로봇교육 프로그램’ 포스터. 부산시교육청 제공

이번 프로그램은 강사가 학교로 직접 찾아가는 ‘기초교육’과 학생들이 부산지역 대학 실습실을 찾아가는 ‘심화교육’으로 나눠 운영된다. 이달 24일부터 진행하는 기초교육은 정규수업·동아리·방과후 보충수업을 지원하고, 학생들은 △블록 코딩 로봇 제어 △텍스트 코딩 전환 △머신러닝·딥러닝 기초 등을 배운다.

심화교육은 다음달 4일부터 매주 토요일과 여름방학 기간을 통해 총 45시간의 집중교육으로 진행되며, 학교급별·수준별로 모두 15강좌가 개설된다. 학생들은 대학의 첨단 인프라를 활용해 △자율주행 로봇 프로그래밍 센서 활용 미션 수행 △데이터 기반 AI 모델링 사물인터넷(IoT) 로봇 제작 △컴퓨터 비전 기반 로봇 제어 등을 배운다.

모든 교육 과정은 1999년 미국 로렌스 공과대학(LTU)에서 시작된 국제 자율형 로봇 경진대회(ROBOFEST) 종목과 연계돼 있다. 심화교육을 이수한 학생에게는 11월 부산에서 개최되는 국내예선대회 참가 기회가 주어진다.

김석준 교육감은 “이번 프로그램은 단순히 기술을 가르치는 것을 넘어 AI 시대를 이끌어갈 인간중심 미래교육을 앞당기는 마중물이 될 것”이라고 말했다.