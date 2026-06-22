대구시, 국내 첫 ‘2027 세계대사체총회’ 유치 성공

대구시가 생명과학과 바이오·헬스케어 분야의 최고 권위 국제학술대회인 ‘2027 세계대사체총회(Metabolomics 2027)’를 국내 최초로 유치하는 데 성공했다.

22일 시에 따르면 시는 현지시간으로 21일 아르헨티나에서 열린 올해 총회 개막식에서 호주, 필리핀과의 치열한 유치 경쟁 끝에 2027년 최종 개최 도시로 확정됐다.

대구시 관계자들이 ‘2027 세계대사체총회’를 유치하고 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

세계 최대 규모를 자랑하는 이번 총회는 2027년 6월 대구 엑스코(EXCO)에서 닷새 동안 개최된다. 행사에는 전 세계 40개국에서 온 1000여명의 해외 참가자를 비롯해 총 1500여 명의 국내외 전문가와 바이오∙제약 업계 관계자들이 대구를 찾을 예정이다.

대사체학(Metabolomics)은 생체 내 유전자와 단백질 활동의 최종 산물인 화학 반응을 분석해 질병 진단, 맞춤형 신약 개발 등을 연구하는 바이오 분야의 핵심 학문이다.

대구시는 이번 대규모 국제 행사 개최를 통해 약 46억원의 생산 유발 효과를 거두는 것은 물론 지역이 보유한 첨단의료복합단지 인프라를 전 세계에 알리는 막대한 홍보 효과를 기대하고 있다.

김정기 대구시장 권한대행은 “2027 세계대사체총회 유치는 대구의 바이오∙헬스케어 산업 역량을 세계 무대에 입증한 의미 있는 성과”라며 “성공적인 대회가 될 수 있도록 철저히 준비해 글로벌 연구 협력체계를 강화하고, 지역 의료산업이 한 단계 도약하는 새로운 전환점으로 만들겠다”고 강조했다.