옆집 도어록 비번 외워 여성 속옷 훔친 의대생… 구속 송치

여성이 거주하는 옆집에 몰래 침입해 속옷 등을 훔친 혐의를 받는 의대생이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

22일 경찰에 따르면 서울 동작경찰서는 이날 주거침입과 절도 혐의로 20대 남성을 구속 송치했다. 이 남성은 서울의 한 의과대학에 재학 중인 학생으로 알려졌다.

22일 경찰에 따르면 서울 동작경찰서는 이날 주거침입과 절도 혐의로 20대 남성을 구속 송치했다. 사진은 기사 이해를 돕기 위한 자료 사진. 게티이미지뱅크

의대생은 13일 오전 9시25분쯤 서울 동작구에 있는 거주지에서 옆집 피해자의 원룸에 침입해 속옷 등을 훔치려 한 혐의를 받는다. 그는 피해자 집에 있던 피해자 남자친구의 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다.

그는 여성이 입력하는 도어록 비밀번호를 외워뒀다가 피해자가 외출해 아무도 없는 틈을 타 집에 침입한 것으로 조사됐다. 하지만 마침 집에 있던 여성의 남자친구에게 발견돼 범행이 드러나 경찰에 의해 현행범으로 체포됐다.

경찰은 의대생이 버린 쓰레기봉투에서 피해자 외 다른 여성의 것으로 추정되는 속옷과 양말 등도 확보한 것으로 전해졌다. 의대생은 조사 과정에서 “훔친 것 이외의 의류는 전 애인에게 받은 것”이라는 취지로 진술을 한 것으로 알려졌다.

경찰은 14일 남성에 대해 구속영장을 신청했고, 법원은 “증거를 인멸하고 도주할 염려가 있다”며 영장을 발부했다.