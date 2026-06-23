항공권 쥐여주고 캄보디아로 유인…대포통장 탈취 조직 검거

‘개인장·코인장·법인장’ 은어로 모집

감금 중 폭행·고문…영상 촬영도

경찰 “해외 고액 알바 유혹, 범죄 피해로 이어져”

캄보디아에 거점을 둔 채 피해자를 유인해 대포통장을 빼앗고 보이스피싱에 유통한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 광역수사대는 지난해 7월부터 10월까지 인터넷 커뮤니티와 텔레그램 채널에 대포통장 매입 홍보 글을 올리고 연락한 피해자들에게서 통장을 빼앗아 유통한 혐의로 총책 A씨 등 11명을 검거했다고 23일 밝혔다. 이들 중 6명은 구속했다.

대포통장 매입 홍보 이미지. 서울경찰청 제공

검거된 11명 중 8명은 국외이송유인·전자금융거래법 위반 혐의 외에 범죄단체조직·감금·특수상해가 적용됐다.

대포통장 명의자 9명도 전자금융거래법 위반·전기통신사업법 위반 혐의로 검거했다.

경찰에 따르면 A씨는 지난해 7월 캄보디아 프놈펜에서 숙소·차량 등을 마련하고 범죄단체를 조직했다.

인터넷 커뮤니티와 텔레그램 채널에 ‘개인장, 코인장, 법인장을 모집한다’는 홍보글을 게시했다. ‘개인장’, ‘코인장’, ‘법인장’은 대포통장 종류를 뜻하는 은어다.

이를 보고 연락 온 피해자들에게 항공권을 제공하고 캄보디아로 유인 후 현지 숙소에 감금하고 폭행·협박을 통해 통장을 빼앗았다.

대포통장 매입 홍보 메시지. 서울경찰청 제공

빼앗은 통장은 금융사기 범죄조직에게 제공했다. 대가로 통장 1개당 1000∼2000만원을 받았고 조직원들에게 매월 200∼400만원을 지급했다. 명의자 모집 시 추가로 100만∼200만원을 별도 지급했다.

이들은 대포통장 명의자를 모집하면서 계좌 이체 한도를 최대한 상향하도록 했다. 명의자의 통신비 미납 등을 이유로 계좌가 범행 도중에 압류되는 걸 막기 위해 연체료를 대납해주기도 했다.

대포통장으로 금융사기 범행 또는 범죄수익금을 세탁하는 동안 피해자들을 캄보디아 시아누크빌 원구단지 등에 2∼6주간 감금했다. 원구단지는 주요 범죄단지 중 한 곳이다. 피해자 중 일부가 숙소·이동경로를 휴대전화로 몰래 촬영한 사실이 드러나자 다른 이들이 보는 앞에서 피해자를 폭행·고문하기도 했다. 이 장면을 촬영해 조직 내에서 공유했다.

경찰 관계자는 “‘고액 알바’, ‘고액 현금 지급’ 등을 조건으로 해외 출국을 유도하는 건 대부분 금융사기 범죄 또는 자금세탁 범죄조직에서 사용하는 방식”이라며 “실제 해외로 출국하는 경우 본인이 감금·폭행·협박 등 강력범죄의 피해자가 될 수 있다”고 강조했다.