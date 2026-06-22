[포토] 불암산아트포레 갤러리, 극사실회화 그룹전 「진짜보다 더 진짜」 인기

17일 서울 노원구 불암산아트포레 갤러리를 찾은 방문객이 극사실회화 그룹전 「진짜보다 더 진짜」를 관람하며 작품을 감상하고 있다. 「진짜보다 더 진짜」는 김영성, 이흠, 이창효 작가가 참여한 전시로, 익숙한 사물과 생명체를 사진보다 더 선명하고 담아내 극사실 회화의 매력을 만나볼 수 있다. 이제원 선임기자

22일 서울 노원구 불암산아트포레 갤러리를 찾은 방문객이 극사실회화 그룹전 「진짜보다 더 진짜」 작품을 감상하고 있다. 다음달 19일까지 열리는 이번 전시는, 익숙한 사물과 생명체를 사진보다 더 선명하고 담아내 극사실 회화의 매력을 만나볼 수 있다. /2026.06.22 이제원 선임기자

22일 서울 노원구 불암산아트포레 갤러리를 찾은 방문객이 극사실회화 그룹전 「진짜보다 더 진짜」 작품을 감상하고 있다. 다음달 19일까지 열리는 이번 전시는, 익숙한 사물과 생명체를 사진보다 더 선명하고 담아내 극사실 회화의 매력을 만나볼 수 있다. /2026.06.22 이제원 선임기자

22일 서울 노원구 불암산아트포레 갤러리를 찾은 방문객이 극사실회화 그룹전 「진짜보다 더 진짜」 작품을 감상하고 있다. 다음달 19일까지 열리는 이번 전시는, 익숙한 사물과 생명체를 사진보다 더 선명하고 담아내 극사실 회화의 매력을 만나볼 수 있다.