[포토] 대한적십자사 재난안전센터 긴급구호용품 제작 입력 : 2026-06-22 16:51 이제원 선임기자 구글 네이버 유튜브 22일 서울 양천구 신월동 대한적십자사 재난안전센터 구호창고에서 직원들이 집중호우 등 여름철 재난에 대비해 보급할 긴급구호용품을 제작하고 있다. 긴급구호용품은 생활용품 세트로 담요, 운동복, 수건, 세면도구 등으로 구성됐다. 이제원 선임기자 22일 서울 양천구 신월동 대한적십자사 재난안전센터 구호창고에서 직원들이 집중호우 등 여름철 재난에 대비해 보급할 긴급구호용품을 제작하고 있다. 긴급구호용품은 생활용품 세트로 담요, 운동복, 수건, 세면도구 등으로 구성됐다. /2026.06.22 이제원 선임기자 22일 서울 양천구 신월동 대한적십자사 재난안전센터 구호창고에서 직원들이 집중호우 등 여름철 재난에 대비해 보급할 긴급구호용품을 제작하고 있다. 긴급구호용품은 생활용품 세트로 담요, 운동복, 수건, 세면도구 등으로 구성됐다. 이제원 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 이제원 이슈 나우 더보기 효연 "소녀시대 '키싱유' 활동 괴로워… 사탕 다 부숴버리고 싶었다" 전원주, 은행에서 줄 서본 적 없어…지점장이 마중 나오는 재산은?