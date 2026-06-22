[포토] 대한적십자사 재난안전센터 긴급구호용품 제작

22일 서울 양천구 신월동 대한적십자사 재난안전센터 구호창고에서 직원들이 집중호우 등 여름철 재난에 대비해 보급할 긴급구호용품을 제작하고 있다. 긴급구호용품은 생활용품 세트로 담요, 운동복, 수건, 세면도구 등으로 구성됐다. 이제원 선임기자

22일 서울 양천구 신월동 대한적십자사 재난안전센터 구호창고에서 직원들이 집중호우 등 여름철 재난에 대비해 보급할 긴급구호용품을 제작하고 있다. 긴급구호용품은 생활용품 세트로 담요, 운동복, 수건, 세면도구 등으로 구성됐다. /2026.06.22 이제원 선임기자

22일 서울 양천구 신월동 대한적십자사 재난안전센터 구호창고에서 직원들이 집중호우 등 여름철 재난에 대비해 보급할 긴급구호용품을 제작하고 있다. 긴급구호용품은 생활용품 세트로 담요, 운동복, 수건, 세면도구 등으로 구성됐다.