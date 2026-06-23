롯데바이오로직스가 송도 바이오 캠퍼스 내 제1공장 건설을 완료하면서 본격적인 ‘송도시대’의 문을 열었다. 신동빈 롯데그룹 회장이 낙점한 미래 성장동력인 바이오산업이 본격적인 도약의 발판을 마련했다는 평가다.
롯데바이오로직스는 22일 인천 송도 바이오 캠퍼스 내 제1공장 건설을 완료하고 사용승인을 획득했다고 밝혔다.
롯데바이오로직스 1공장 사용승인은 2024년 착공 이후 약 2년 만이다. 글로벌 바이오의약품 생산시설 건설 프로젝트 중 빠른 수준의 사업 추진 속도를 보여준 사례다.
특히 제1공장은 1만5000ℓ 배양기 8기를 통해 연간 총 12만ℓ 규모의 항체의약품 생산이 가능한 규모로 현재 미국에 있는 롯데바이오로직스의 시러큐스 캠퍼스의 생산규모(4만ℓ)의 3배에 달한다.
이번 사용승인 획득은 부지 조성과 건축·토목 공사를 비롯해 생산설비, 배관, 전기·제어 시스템 등 생산시설 전반의 물리적 구축을 마친 것을 의미한다. 롯데바이오로직스는 올해 하반기부터 본격적인 시운전과 생산 시스템 검증 절차에 돌입할 예정이다.
이를 통해 글로벌 고객사의 생산 수요에 대응할 수 있는 생산 체계를 확보하고 안정적인 생산 기반을 구축해 나갈 계획이다.
롯데는 롯데바이오로직스를 통해 글로벌 의약품 위탁생산개발(CDMO) 시장의 주도권을 확보하는 한편, 향후 그룹의 ‘미래먹거리’인 바이오산업의 중심으로 성장시킨다는 계획이다.
신 회장은 지난해 10월 롯데바이오로직스의 미국 시러큐스 공장 방문 당시 롯데바이오로직스를 “그룹의 미래 성장동력이자 바이오산업의 핵심 거점”으로 꼽았다. 그는 2년 전 송도 바이오 캠퍼스 착공식에서도 “송도에서 시작되는 롯데바이오로직스의 여정은 롯데그룹의 미래 성장 동력이 될 뿐만 아니라, 대한민국 바이오산업의 중심축으로 거듭날 것”이라고 강조했다.
박제임스 롯데바이오로직스 대표는 “속도와 품질, 생산 유연성을 모두 갖춘 통합 생산 체계를 바탕으로 세계적인 CDMO 기업으로 성장해 나가겠다”고 포부를 밝혔다.
롯데바이오 인천 송도시대 개막… 착공 2년 만에 1공장 사용승인
美 시러큐스캠 생산량의 3배
그룹 미래 먹거리 성장 탄력
롯데바이오로직스가 송도 바이오 캠퍼스 내 제1공장 건설을 완료하면서 본격적인 ‘송도시대’의 문을 열었다. 신동빈 롯데그룹 회장이 낙점한 미래 성장동력인 바이오산업이 본격적인 도약의 발판을 마련했다는 평가다.
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