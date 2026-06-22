“보완수사권 완전 폐지” vs “박상용 징계 철회하라”

여야 ‘이화영 위증 판결’ 공방



정청래, 법원·검찰 동시 압박 나서

야권선 “李 공소취소 꿈꾸지 말라”

이화영 전 경기도 평화부지사 1심 판결에서 법원이 이른바 ‘연어 술파티’ 의혹을 위증으로 판단한 것을 두고 여야는 22일에도 거친 공방을 이어갔다. 더불어민주당은 법원이 관련 감찰 자료를 충분히 보지 못한 채 판단했다는 취지로 문제를 제기하며, 판결 이후에도 법원과 검찰을 동시에 압박하는 모양새다. 국민의힘과 개혁신당은 민주당이 근거 없는 의혹으로 사법부와 검찰을 흔들었다며 역공에 나섰다.

더불어민주당 정청래 대표가 22일 국회에서 열린 최고위원회의에서 이화영 전 경기도 평화부지사의 '연어술파티' 위증 유죄 판결을 비판하며 연어술파티 증언 관련 기사가 인쇄된 손팻말을 들고 있다. 연합뉴스

민주당 정청래 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 이 전 부지사 1심 판결을 놓고 “법무부와 고검 등에서 이 사건을 조사했는데 관련 자료가 법원에 제출되지 않았다고 한다”며 “왜 제출되지 않았는지 조사해봐야 한다”고 했다.



앞서 이성윤 최고위원은 “1심 판결 후 이 전 부지사의 변호인이 정성호 법무부 장관의 지시에 따라 연어 술파티 의혹을 감찰하고 있는 서울고검이 관련 자료를 법원에 제출하지 않았다고 지적했다”며 “언론 보도에 의하면 서울고검은 재판부의 감찰 자료 제출 요청에 불응했고 거듭 재판부의 요청을 받고서야 일부 자료만 제출했다고 한다”고 했다.



정 대표는 “호시탐탐 수사권 지키기에 골몰하고 있는 검찰에게 수사권에 대해서는 꿈조차 꾸지 말라고 확실하게 해야 한다”며 “보완수사권의 티끌마저 없어야 한다고 생각한다”고 강조했다.

국민의힘 소속 이재명 죄 지우기 국정조사 특별위원회 위원들이 22일 국회 소통관에서 이화영 전 경기도 평화부지사 1심 유죄 선고 관련 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

국민의힘은 쌍방울 대북송금 사건을 수사한 박상용 검사에 대한 징계를 즉각 철회하라고 역공했다. 국민의힘 ‘이재명 대통령 재판취소 저지 특별위원회’ 위원장을 맡은 주진우 의원은 “24일 법무부에 ‘박상용 검사 무기한 직무 정지와 징계 철회에 대한 탄원서’를 제출하고 강력히 투쟁하겠다”고 밝혔다. 이준석 개혁신당 대표는 “이재명 대통령은 공소 취소를 꿈도 꾸지 마라”고 목소리를 높였다.