충북도가 휴가철을 맞아 고물가로 위축된 여행 수요를 잡기 위해 숙박비 지원이라는 카드를 다시 꺼냈다. 도는 다음 달부터 ‘2026년 충북 숙박 할인쿠폰 지원사업(WELL&COME 충북)’에 본격적으로 돌입한다고 22일 밝혔다. 도내 9개 시·군 숙박시설을 대상으로 총 8231장의 할인쿠폰을 두 차례에 걸쳐 선착순 배포하는 구조다. 숙박 요금에 따라 1건당 최소 2만원에서 최대 5만원까지 차등 지원한다.
올해 사업에 투입되는 예산은 총 3억원 규모다. 도가 대행업체에 할인 금액을 보전해 주는 방식으로 운영된다. 대상 지역은 도내 전체 시·군 중 사전 수요 조사를 거쳐 참여 의사를 밝힌 청주, 충주, 제천, 보은, 영동, 증평, 괴산, 음성, 단양 등 9개 지자체이다.
다만 지난해와 비교해 전체적인 사업 규모는 축소됐다. 도는 지난해 추가경정예산 편성을 통해 총 9억3900만원의 예산을 확보해 2만5860장의 할인권을 배포한 바 있다. 도 관계자는 “지역 소상공인들에게 활력을 불어넣는 마중물이 되길 바란다”고 말했다.
충북 관광객 유치 승부수… 숙박 할인권 8231장 배포
충북도가 휴가철을 맞아 고물가로 위축된 여행 수요를 잡기 위해 숙박비 지원이라는 카드를 다시 꺼냈다. 도는 다음 달부터 ‘2026년 충북 숙박 할인쿠폰 지원사업(WELL&COME 충북)’에 본격적으로 돌입한다고 22일 밝혔다. 도내 9개 시·군 숙박시설을 대상으로 총 8231장의 할인쿠폰을 두 차례에 걸쳐 선착순 배포하는 구조다. 숙박 요금에 따라 1건당 최소 2만원에서 최대 5만원까지 차등 지원한다.
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