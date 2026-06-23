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박찬대 인천시장 당선인 “2400억 추경 편성해 인천 경제 살릴 것”

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인천=강승훈 기자 shkang@segye.com
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민생회복 100일 프로젝트 가동
인천e음 캐시백 20% 유지 추진
구매 한도 100만원 확대도 고심
제물포 르네상스·F1 재검토 시사

“고물가·고유가 상황이 시민들의 삶을 위협하고 있습니다. 취임과 함께 2400억원의 추가경정예산을 세워 가계에 실질적인 도움을 줄 것입니다.”

 

박찬대 인천시장 당선인은 민선 9기의 모든 과제에서 시민을 최우선으로 둘 방침이다. 시민과의 접점은 넓히고 체감할 수 있는 시정을 펼친다는 구상이다. 이를 위해 ‘긴급 민생회복 100일 프로젝트’ 가동을 서두른다.

 

박찬대 인천시장 당선인은 “제물포 르네상스, 포뮬러원 유치 등 민선 8기 시정에 대한 반성이 있다”며 “다음달 1일 취임과 동시에 2400억원 추경 등을 추진해 가계에 실질적인 도움을 주는 시정을 펼칠 계획”이라고 말한다. 민선 9기 인천시장직 인수위원회 제공
박찬대 인천시장 당선인은 “제물포 르네상스, 포뮬러원 유치 등 민선 8기 시정에 대한 반성이 있다”며 “다음달 1일 취임과 동시에 2400억원 추경 등을 추진해 가계에 실질적인 도움을 주는 시정을 펼칠 계획”이라고 말한다. 민선 9기 인천시장직 인수위원회 제공

박 당선인은 22일 세계일보와의 인터뷰에서 “최소한의 지방채 발생으로 재정 건전성은 살피면서 2400억원 추경에 나설 것”이라며 “인천지역사랑상품권(인천e음) 캐시백 20% 유지에 더해 현재보다 구매 한도를 100만원으로 2배 늘리는 게 주요하다”고 정리했다.

 

추경에서 인천e음은 2000억원가량으로 가장 큰 비중을 차지할 전망이다. 시민들이 쓴 금액에서 더 많은 부분을 돌려주고, 다시 관내 경제로의 소비가 이뤄지는 선순환 구조를 박 당선인은 그린다. 여기에 출산 및 청년·아동돌봄가구의 지원 강화도 약속했다.

 

민선 8기 정책들에 대해 박 당선인은 시민 체감성, 재정 효율성, 대체 가능성 세 가지 기준으로 엇갈린 평가를 내놨다. ‘천원 시리즈’를 대표적 예로 들었다. 소상공인이 시내 지하철 1·2호선 역사의 집화센터에 물품을 가져오면 1000원부터 고객에게 보낼 수 있는 ‘천원 택배’, 소규모 사업장 노동자가 1장당 500∼1000원으로 작업복 빨래 서비스를 받는 ‘천원 세탁소’ 등은 긍정적으로 봤다.

 

반면 월 3만원 수준의 임대료로 신혼부부·신생아가구에 보금자리를 내주는 ‘천원 주택’은 보완이 시급하다고 분석했다. 박 당선인은 “시는 그동안 주택 1000호를 공급하는 데 36억원이 들어갔다고 한다. 이는 매입임대를 확보하면서 온전히 산하기관 인천도시공사가 1600억원을 투입했기 때문”이라며 “체감도는 높을 수 있지만 주거 문제를 본질적으로 해결하기 힘들다”고 강조했다.

 

대형 프로젝트 가운데 원도심 부흥을 위한 ‘제물포 르네상스’, 포뮬러원(F1) 그랑프리 유치 등은 사실상 중단을 예고했다. 제물포 르네상스의 경우 총사업비 18조8000억원 중 15조6000억원의 민간자본 활용 계획이 담긴 마스터플랜을 근거로 들었다. 박 당선인은 “2040년 완성 목표로 중앙과 지방정부가 각각 1조원, 2조원을, 나머지는 모두 민간자본이 대는 밑그림”이라며 “담당 공무원조차 구체성 부족, 민자 유치 실패 등 여러 반성이 있었다”고 꼬집었다.

 

F1 대회 추진에 박 당선인은 경제적 타당성 판단기준을 충족했다는 비용편익분석(B/C) 값과 수익성 지수(PI) 등 용역이 공정하게 시행됐는지 의문을 제기했다. 그는 “용역 수행기관이 이해당사자이고 가정이나 내용을 무리하게 적용했다는 지적도 있다”면서 “더욱이 국제경기대회법 시행령을 개정하거나 특별법이 제정되지 않는 한 600억원에 이르는 국비 확보는 어렵다”고 단정지었다.

 

해묵은 과제인 수도권매립지 현안에는 폐기물 발생지 처리 원칙 준수와 대체매립지 조성 전까지 피해 주민들의 추가 보상을 제안했다. 박 당선인은 “30년 넘게 계속된 인천의 희생을 이제 끝내야 할 것”이라며 “이재명정부의 직매립 금지 조치로 수도권매립지는 종료 수순을 밟고 있다”고 설명했다. 이어 “기존 합의한 매립지 종료 및 대체매립지 부지 선정 원칙을 더욱 확고히 할 것”이라고 힘줘 말했다.

강승훈 기자

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