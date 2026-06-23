역세권 아니면 혜택 못 받는 지하철 무임승차… 버스로 확대되나

지하철 무임 연령 ‘65세→70세’ 공론화



서울시, 노인회와 공동 공청회

절감 재원으로 버스요금 지원

서울시가 대한노인회 서울시연합회와 어르신 대중교통 정책 관련 공청회를 공동 개최해 도시철도 무임 연령 70세 상향과 70세 이상 어르신 버스요금 지원 방안 등을 논의할 예정이다.

서울 지하철 종로3가역에서 어르신들이 개찰구를 통과하고 있다. 뉴스1

22일 시에 따르면 이번 공청회는 대한노인회 서울시연합회가 어르신 대중교통 정책 관련 공청회 공동 개최를 제안하면서 추진됐다.



대한노인회 서울시연합회는 “70세 이상 어르신의 버스요금(월 15회 미만) 면제안이 제안됨을 환영하며, 조속한 추진을 요청한다”고 했다. 시는 시민들이 공청회에 참여해 의견을 제시할 수 있도록 누리집 등을 통해 일정과 장소를 안내할 예정이다.



앞서 오세훈 서울시장은 지난 19일 대한노인회 서울시연합회장과 면담하고 어르신 교통복지 정책을 논의한 바 있다. 이 자리에서 도시철도 무임 연령을 현행 65세에서 70세 이상으로 높이는 방안, 70세 이상 어르신 가운데 K패스 혜택을 적용받지 못하는 월 15회 미만 이용자에게 교통비를 100% 지원하는 방안 등에 대한 의견이 오간 것으로 알려졌다.



어르신 교통비 지원 정책은 민선 9기 서울시장 교통 분야 주요 공약 중 하나다. 시는 “현재 노인복지법에 따라 어르신이 지하철을 무료로 이용할 수 있지만 거주지 인근에 지하철역이 없으면 혜택을 받기 어렵다는 점을 고려한 것”이라고 설명했다. 이에 시는 어르신을 위한 실효적인 교통 복지를 강화하면서도 사회적 공감대를 형성할 수 있도록 어르신, 전문가, 시민 의견을 수렴해 지속 가능한 정책을 마련할 계획이다.



먼저 시는 도시철도 무임 연령을 70세로 상향해 운송 적자를 줄이고 절감 재원으로 70세 이상 어르신 버스비 일부를 지원하는 방안을 검토하고 있다. 15회 이상 대중교통을 이용하는 어르신은 K패스 할인 혜택을 받을 수 있어, 버스비 지원은 월 15회 미만 이용자에게 요금을 환급하는 방식이 검토 중이다.



오 시장은 “어르신 교통복지는 단순한 지원을 넘어, 건강한 일상과 사회참여를 뒷받침하는 중요한 정책”이라며 “고령화와 사회활동 확대 등 변화한 여건을 반영해, 실효성 있는 지원은 강화하고 제도의 지속가능성도 함께 높여나가야 한다”고 말했다.